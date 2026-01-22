¿Qué vehículos pueden acceder al 75% de descuento en revalidación de placas en Sonora?

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

En medio de los ajustes económicos que cada año enfrentan los automovilistas, el Gobierno de Sonora mantiene un beneficio fiscal que busca incentivar el uso de tecnologías más limpias y reducir el impacto ambiental del parque vehicular.

Para este ejercicio fiscal, la revalidación de placas contempla un descuento del 75 por cientopara un tipo específico de unidades, lo que representa un alivio directo al bolsillo de ciertos contribuyentes.

De acuerdo con Jorge Iván de la Rosa Flores, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda estatal, este estímulo está respaldado por la Ley de Ingresos aprobada por el Congreso del Estado y continúa vigente como parte de una política pública orientada a la sustentabilidad.

¿QUÉ VEHÍCULOS PUEDEN ACCEDER AL 75% DE DESCUENTO?

El beneficio aplica exclusivamente para los vehículos híbridos. En estos casos, el costo de la revalidación de placas se reduce a mil 110 pesos por unidad, equivalente al 25 por ciento del monto regular.

El funcionario aclaró que no se incluyen vehículos de gasolina convencionales ni otras categorías, ya que el descuento está diseñado únicamente para unidades consideradas ecológicas, en este caso, las híbridas.

UNA POLÍTICA AMBIENTAL CON IMPACTO CRECIENTE

La medida cobra especial relevancia en un contexto donde el uso de vehículos amigables con el medio ambiente va en aumento. Según datos del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros del Inegi, entre enero y diciembre de 2025 se produjeron en México 3 millones 953 mil 494 unidades híbridas o de tecnologías limpias, reflejo de una transición gradual hacia opciones menos contaminantes.

Desde la Secretaría de Hacienda estatal se subraya que este tipo de incentivos buscan reducir la contaminación, fomentar la adopción de tecnologías limpias y alinearse con los objetivos ambientales que cada vez tienen mayor peso en las agendas estatales y federales.

REQUISITOS PARA OBTENER EL 75% DE DESCUENTO

Para acceder al beneficio en la revalidación de placas, los propietarios deben cumplir con los siguientes requisitos:

Que el vehículo esté clasificado oficialmente como híbrido.

Acudir de manera presencial a una agencia o subagencia fiscal del estado.

Presentar tarjeta de circulación vigente.

Contar con el número de placas y el número de serie vehicular.

Proporcionar el nombre completo del propietario para su localización en el sistema.

Solicitar el pase a caja o estado de cuenta vehicular para realizar el pago correspondiente.

Las autoridades advierten que sin esta información el sistema no permite aplicar el descuento, por lo que recomiendan acudir con la documentación completa para evitar retrasos o vueltas innecesarias.

Con este incentivo, Sonora busca no solo apoyar la economía de los propietarios de vehículos híbridos, sino también reforzar su compromiso con el cuidado del medio ambiente y la movilidad sustentable.