Estos son los requisitos para obtener 75% de descuento en revalidación de placas en Sonora

La revalidación de placas en Sonora trae buenas noticias para quienes apuestan por una movilidad más limpia.

Para este ejercicio fiscal, los propietarios de vehículos híbridos podrán acceder a un descuento del 75 por ciento en el trámite, lo que reduce el costo a mil 110 pesos por unidad, de acuerdo con lo informado por Jorge Iván de la Rosa Flores, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda estatal.

¿POR QUÉ SE BRINDA ESTE DESCUENTO?

Este beneficio forma parte de una política pública orientada a promover el uso de tecnologías más limpias, reducir la contaminación y cumplir con los objetivos ambientales que cada vez toman más peso en las agendas estatales y federales.

En palabras del funcionario, el descuento se mantiene vigente por mandato de la Ley de Ingresos aprobada por el Congreso del Estado, y aplica específicamente para los vehículos considerados ecológicos, es decir, los híbridos.

La medida cobra relevancia en un contexto donde el parque vehicular amigable con el medio ambiente va en aumento.

Según datos del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros del INEGI, entre enero y diciembre de 2025 se produjeron en México 3 millones 953 mil 494 unidades híbridas o de tecnologías limpias, una cifra que refleja la transición gradual hacia opciones menos contaminantes.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA OBTENER EL DESCUENTO?

Para acceder al 75 por ciento de descuento en la revalidación de placas, es indispensable cumplir con los siguientes puntos:

Que el vehículo esté clasificado oficialmente como híbrido.

Acudir de manera presencial a una agencia o subagencia fiscal del estado.

Presentar tarjeta de circulación vigente.

Contar con el número de placas y el número de serie vehicular.

Proporcionar nombre completo del propietario para su localización en el sistema.

Solicitar el pase a caja o estado de cuenta vehicular para realizar el pago correspondiente.

Sin estos datos, el sistema no permite aplicar el beneficio, así que conviene llegar preparado y evitar vueltas innecesarias.

OTROS DESCUENTOS VIGENTES

De la Rosa Flores recordó que continúan los descuentos del 50 por ciento para adultos mayores, pensionados y personas con discapacidad. Sin embargo, aclaró que este beneficio solo es válido para un vehículo por persona, incluso si el contribuyente posee más de una unidad.

Con estas medidas, Sonora no solo alivia el bolsillo de ciertos contribuyentes, sino que también reafirma que quien cuida el medio ambiente, paga menos. Y en tiempos de inflación, eso ya es un incentivo bastante convincente.