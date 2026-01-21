Clima en Sonora hoy, 21 de enero: Conoce el pronóstico para las principales ciudades del estado

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Para este 21 de enero, el clima en Sonora presenta cielo medio nublado, sin pronóstico de lluvias en la mayor parte del estado. Durante la mañana, el ambiente será fresco a templado en las regiones bajas, mientras que las sierras del estado experimentarán un ambiente muy frío con posibles heladas, por lo que se recomienda precaución en carreteras y zonas montañosas.

Por la tarde, se espera un incremento de la temperatura, con un ambiente templado a cálido en la mayor parte de la entidad, ideal para actividades al aire libre. Los vientos soplarán del norte y noroeste con velocidades entre 10 y 20 km/h, alcanzando rachas de hasta 35 km/h, principalmente en zonas abiertas y costeras, lo que podría generar sensación de frío en las primeras horas del día.

NUEVO FRENTE FRÍO A LA VISTA

Se pronostica que un nuevo frente frío ingresará los días 23 y 24 de enero, combinado con una vaguada polar, lo que podría traer lluvias moderadas, fuertes rachas de viento y un notable descenso de temperatura en toda la entidad. Además, existe la posibilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas altas.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

Hermosillo: amaneció con 12°C y humedad relativa del 50%. Se espera una máxima de 28°C, con vientos de 10 km/h y rachas de hasta 30 km/h. Cielos parcialmente nublados y 0% de probabilidad de lluvia.

Ciudad Obregón: mínima de 13°C y humedad del 80%. Máxima de 29°C, vientos promedio de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos nublados y 20% de probabilidad de precipitación.

Nogales: amaneció con 3°C y humedad del 45%. Se prevé una máxima de 23°C, vientos de 10 km/h con rachas de 30 km/h. Cielos parcialmente nublados y 0% de probabilidad de lluvia.

San Luis Río Colorado: mínima de 10°C, máxima de 26°C, vientos de 10 km/h y rachas de 30 km/h. Cielos despejados y 0% de probabilidad de lluvia.

Navojoa: mínima de 14°C con 75% de humedad. Se espera máxima de 29°C, vientos de 10 km/h con rachas de 30 km/h. Cielos nublados y 30% de probabilidad de lluvia.

Agua Prieta: amaneció con 0°C, humedad del 50%. Máxima de 21°C, vientos de 10 km/h con rachas de 30 km/h. Cielos mayormente despejados y 0% de probabilidad de lluvia.

Guaymas: mínima de 14°C y humedad del 75%. Máxima de 24°C, vientos de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos parcialmente nublados y 0% de probabilidad de precipitación.

En general, se espera que el clima en Sonora se mantenga estable hoy, con mañanas frías y tardes cálidas, aunque los próximos días podrían registrar un cambio importante con la llegada del frente frío. Se recomienda a la población estar atenta a los reportes meteorológicos, especialmente en zonas altas y costeras, debido a posibles vientos fuertes y lluvias.