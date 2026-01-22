FAOT 2026: Conoce el programa completo del festival en Álamos, Sonora

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Del 23 al 31 de enero, el Pueblo Mágico de Álamos, Sonora, se convertirá nuevamente en el epicentro cultural del noroeste del país con la celebración de la edición 41 del Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT), uno de los encuentros artísticos más importantes de México y de proyección internacional.

El FAOT rinde homenaje al tenor sonorense Alfonso Ortiz Tirado y se distingue por una programación que combina bel canto, ópera, música contemporánea y una amplia oferta de actividades artísticas abiertas al público.

Una de sus principales fortalezas es que la mayoría de sus eventos son gratuitos, lo que permite el acceso a la cultura tanto a habitantes como a visitantes nacionales e internacionales.

Durante la presentación oficial, el gobernador Alfonso Durazo Montaño subrayó el valor social del festival, al señalar que este encuentro va más allá de lo artístico y se consolida como un espacio de convivencia comunitaria.

"Lo más valioso del FAOT es que año con año une familias en las plazas, conciertos y calles empedradas del Pueblo Mágico de Álamos en una fiesta donde se expresa el arte, cultura y recreación gratuita para todas y todos los visitantes demostrando al mundo la calidez de las y los sonorenses", expresó.

Para esta edición, Marruecos será el país invitado y Aguascalientes el estado invitado de honor, lo que permitirá fortalecer el intercambio cultural y ampliar la proyección internacional del festival.

ARTISTAS EN EL FAOT 2026

En el ámbito del bel canto participarán reconocidas figuras como María Katzarava, Filippa Giordano, Ainhoa Arteta y Ailyn Pérez, quien además recibirá la Medalla Alfonso Ortiz Tirado 2026 como reconocimiento a su trayectoria.

La cartelera también incluye propuestas actuales con presentaciones de artistas como Erik y Mía Rubín, Marta Sánchez, Charles Ans, Rocío Banquells, Sergio Arau, Andrés Obregón, Kakalo y Ale Zéguer, entre otros, en distintos foros del municipio.

Aquí puedes ver el programa completo del Festival Alfonso Ortiz Tirado 2026.

SEDES DEL FAOT 2026

Las actividades se desarrollarán en espacios emblemáticos como el Palacio Municipal, el Museo Costumbrista, el Templo de la Purísima Concepción, el Foro del Callejón del Templo, La Ramada y la Casa de los Pueblos Originarios, además de áreas dedicadas a juventudes y a las culturas de las etnias sonorenses.

Autoridades estatales y municipales confirmaron que ya se realizó la Mesa de Seguridad del FAOT, con la participación de los tres niveles de gobierno, con el objetivo de mantener el récord de saldo blanco que caracteriza a este festival.

FAOT 2026 NO SOLO EN ÁLAMOS

Además de Álamos, el FAOT llegará a otros municipios a través de la Ruta del Arte. En Hermosillo habrá exposiciones en la Casa de la Cultura de Sonora, el Congreso del Estado y El Colegio de Sonora. En Ciudad Obregón, la Galería ITSON Héctor Martínez Arteche albergará muestras de arte contemporáneo y gráfica.

Como parte del enfoque comunitario, se exhibirán alebrijes elaborados con materiales reciclados, resultado de un trabajo conjunto entre IMFOCULTA Nogales y la FARO, reforzando el compromiso del festival con el arte, la sustentabilidad y la inclusión cultural.

Con una programación diversa, sedes históricas y acceso gratuito, el FAOT 2026 promete consolidarse, una vez más, como una de las grandes fiestas culturales de México.