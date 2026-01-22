Crisis laboral sacude a la frontera de Sonora: maquilas reducen vacantes de 1,200 a solo 200 en Nogales

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La frontera atraviesa uno de sus momentos laborales más complicados de los últimos años. La industria maquiladora, principal motor económico de Nogales, Sonora, inició este 2026 con un desplome histórico en la oferta de empleo.

Nogales registra apenas 200 vacantes disponibles, una cifra que contrasta de manera dramática con las mil 200 plazas que se ofertaban hace apenas dos años.

SE DESPLOMA EL EMPLEO EN NOGALES

De acuerdo con Genaro Vecerra Álvarez, director de Index Nogales, el retroceso ha sido progresivo pero constante. Mientras que hace dos años la industria mantenía alrededor de mil 200 vacantes activas, en 2025 la cifra descendió a 600, y para este mes de enero apenas se mantienen 200 espacios disponibles.

“El termómetro del empleo está en frío total”, reconoció el representante del sector, al advertir que actualmente es seis veces más difícil conseguir empleo en una maquiladora que en el mismo periodo de hace 24 meses.

Contrario a lo que pudiera pensarse, la reducción de vacantes no obedece a falta de interés empresarial, sino a un entorno internacional complejo. La incertidumbre en torno a los tratados comerciales, la presión por posibles nuevos aranceles y el nerviosismo de los inversionistas extranjeros han provocado que muchas empresas congelen contrataciones e incluso ajusten su plantilla laboral.

Las cifras estatales respaldan esta tendencia. Solo en diciembre pasado, Sonora perdió 14 mil empleos, de los cuales mil 800 correspondieron a Nogales, impactando directamente a cientos de familias fronterizas.

MENSAJE DEL SECTOR INDUSTRIAL

Ante este panorama, el sector industrial pide conservar el empleo actual. La alta dependencia de la ciudad hacia la maquila provoca que las pocas vacantes disponibles se ocupen de inmediato, dejando a decenas de buscadores de empleo en una situación de incertidumbre.

Si bien Nogales continúa siendo una plaza atractiva y competitiva para la inversión, el pronóstico para el primer trimestre de 2026 se mantiene reservado. Empresarios y trabajadores permanecen atentos a los movimientos económicos en Estados Unidos, con la esperanza de que una mayor certidumbre permita reactivar contrataciones y reabrir las puertas de las naves industriales.

Por ahora, la frontera resiente el impacto y se prepara para enfrentar un inicio de año marcado por la cautela y la preocupación laboral.