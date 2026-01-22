  • 24° C
Sonora

Estos fenómenos meteorológicos provocarán lluvias fuertes, descenso térmico, vientos intensos y posibles nevadas en la entidad

Ene. 22, 2026
Clima en Sonora hoy 22 de enero: municipios más afectados por tercera tormenta invernal y frente frío 31

Con base en la valoración y análisis de la información meteorológica en general, así como en datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y diversas fuentes oficiales de los Estados Unidos, la Coordinación Estatal de Protección Civil informa que, a partir de hoy jueves y durante el fin de semana, se presentarán condiciones invernales en el noroeste del país, con efectos significativos en Sonora.

TEMPERATURAS GÉLIDAS POR TORMENTA INVERNAL Y FRENTE FRÍO

La interacción de la tercera tormenta invernal, un río atmosférico, el frente frío número 31 y su masa de aire ártico ocasionará un descenso notable de temperaturas, así como rachas de viento de hasta 65 km/h y chubascos puntuales durante este jueves en la región norte y noreste del estado.

Para el viernes, el sistema frontal se extenderá sobre gran parte del territorio sonorense, generando lluvias puntuales fuertes en municipios del norte, centro, oriente y zonas del sur. Posteriormente, durante el sábado, al asociarse nuevamente con un río atmosférico, continuará el potencial de precipitaciones fuertes en casi todo el estado, con excepción de la región noroeste.

ESTOS SERÁN LOS MUNICIPIOS MÁS FRÍOS EN SONORA

Asimismo, se prevén amaneceres gélidos sábado y domingo en zonas serranas, con temperaturas mínimas que podrían oscilar entre -10 °C y 0 °C. Se mantiene además alta probabilidad de caída de nieve y/o aguanieve en regiones montañosas de Nogales, Santa Cruz, Cananea, Agua Prieta, Yécora y Nácori Chico.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

  • Hermosillo: mínima de 14 °C, máxima de 29 °C, humedad del 40%, vientos de hasta 30 km/h, cielo nublado y 20% de probabilidad de lluvia.
  • Ciudad Obregón: mínima de 14 °C, máxima de 30 °C, humedad del 60%, rachas de hasta 40 km/h, cielo nublado y 20% de probabilidad de precipitación.
  • Nogales: mínima de 6 °C, máxima de 20 °C, humedad del 45%, rachas de hasta 50 km/h, cielo nublado y 40% de probabilidad de lluvia.
  • San Luis Río Colorado: mínima de 10 °C, máxima de 24 °C, humedad del 40%, rachas de 30 km/h, cielo parcialmente nublado y 15% de probabilidad de precipitación.
  • Navojoa: mínima de 14 °C, máxima de 30 °C, humedad del 70%, rachas de 30 km/h, cielo nublado y 10% de probabilidad de lluvia.
  • Agua Prieta: mínima de 3 °C, máxima de 21 °C, humedad del 60%, rachas de hasta 50 km/h, cielo mayormente nublado y 50% de probabilidad de precipitación.
  • Guaymas: mínima de 16 °C, máxima de 26 °C, humedad del 60%, rachas de 40 km/h, cielo nublado y 10% de probabilidad de lluvia.

La Coordinación Estatal de Protección Civil exhorta a la población a extremar precauciones, mantenerse informada a través de canales oficiales y atender las recomendaciones ante el descenso de temperaturas, fuertes vientos y posibles precipitaciones.

Ofelia Fierros
Ofelia Fierros

Coeditora web. Desde 2014 me he desarrollado como correctora en el área impresa y redactora en el área digital de Diario del Yaqui. 


