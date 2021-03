Que se venda mariguana, pero de manera controlada

Los hermosillenses se mostraron inconformes por la aprobación de dicha ley como lo indicó Eduardo: "Que se preparen las autoridades municipales, que lo mismos diputados esos que aprobaron la iniciativa que los metan de gendarmes en las esquinas, porque va a haber más violencia, más robos, va haber más hurtos, esos diputaditos que nomás están ganando el salario sentados, aprobaron una cosa que no es beneficiosa, menos para la juventud; enhorabuena diputados, sigan trabajando por hacer las cosas malas, en vez de hacer una iniciativa al deporte andan con sus cosas, que bárbaro, que aberrante es".

Noticia Relacionada Menos muertes, pero los casos de coronavirus siguen en Sonora

PUBLICIDAD

Por su parte Gerardo comentó: "Pienso que está muy controvertido, porque quienes aprobaron esto deberían de dar información más amplia, más detallada, porque a lo mejor y sí es cierto, está permitido tener hasta 6 plantitas en su casa, pero ¿quiénes pueden tenerlas, el público general, una ama de casa, un cholito, un mariguanito o una persona que realmente lo necesite por cuestiones medicinales?, deberían de dar un poquito más detallada la información quienes aprobaron esto".

Así mismo indicaron que sería mejor que hubiera lugares controlados para la venta de la misma.

"Mira, la primera opinión va a atraer a muchos jóvenes, la otra es porque esa cantidad, para mí lo mejor que hubiera sido es que pusieran centros donde puedas quemar mariguana, es decir, en una tiendita, en un changarrito que se pueda ir ahí, que la gente queme mota ahí, sería lo mejor y te quitas la bronca de andar sembrando mota en las casas, ¿tú crees que se van a dar abasto las autoridades de ir a revisar las casas? oh por favor, qué j... está México"

"En lo personal me parece que no está bien tener 6 plantitas cargadas, se supone que se quiere sacar a la juventud de las drogas y teniéndola en casa pues no sé a qué quieran llegar, pero en lo personal a mí no me parece bien, si mejor en vez de plantarlas hubiera tiendas, pero que estuvieran controladas para que no estén al alcance de los niños".



Con esta aprobación la forma de pensar de muchas personas podría cambiar en México y quizá la economía también podría sufrir alguna variante.