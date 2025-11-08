¿Qué está haciendo Waldo’s para enmendar los problemas generados tras la tragedia en Hermosillo?

A una semana del trágico incidente ocurrido en su sucursal del centro de Hermosillo, la cadena Waldo’s ha dado a conocer las acciones que ha emprendido para apoyar a las víctimas y sus familias, así como para reforzar sus medidas de seguridad en todo el país.

COMPROMISO CON LAS FAMILIAS AFECTADAS

En un comunicado oficial, la empresa reafirmó su compromiso con la comunidad sonorense y aseguró que desde el primer momento ha trabajado de la mano con autoridades locales y estatales para brindar apoyo integral. Entre las acciones más relevantes se encuentra la cobertura total de los gastos funerarios de las personas fallecidas, además del traslado médico aéreo a Estados Unidos para una de las víctimas que requirió atención especializada.

Asimismo, Waldo’s destacó que ha proporcionado acompañamiento psicológico, jurídico y logístico a las familias, atendiendo cada una de las necesidades surgidas durante los días posteriores al siniestro.

COLABORACIÓN CON AUTORIDADES Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS

La compañía informó que colabora activamente con la Comisión de Atención a Víctimas y la Fiscalía General de Justicia del Estado, aportando toda la información necesaria y cumpliendo con los procesos de reparación que establece la ley. También reconoció la labor de los bomberos, paramédicos y cuerpos de emergencia que actuaron con rapidez y profesionalismo durante la contingencia.

Waldo’s aprovechó para expresar su agradecimiento a la sociedad hermosillense por su solidaridad y empatía ante los hechos, destacando la unión mostrada por la comunidad en momentos de profunda tristeza.

REFUERZO DE SEGURIDAD Y APOYO CONTINUO

Como parte de sus medidas preventivas, la cadena anunció el fortalecimiento de la seguridad en todas sus tiendas del país, siguiendo los lineamientos establecidos por Protección Civil. En el caso específico de Hermosillo, representantes de la empresa han mantenido una presencia constante en la ciudad para dar seguimiento a las familias afectadas y garantizar una atención cercana.

Waldo’s reiteró que su prioridad es la gente, y que su compromiso con Hermosillo se mantiene firme, basado en el respeto, la transparencia y la responsabilidad social. Con estas acciones, la compañía busca no solo responder ante la tragedia, sino también contribuir a la reconstrucción del tejido social y recuperar la confianza de la comunidad.