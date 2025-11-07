Reabren la circulación en calles del Centro de Hermosillo tras el incendio en Waldo´s

Este viernes 7 de noviembre se reabrió la circulación vehicular y peatonal en la avenida Dr. Noriega, entre las calles Matamoros y Juárez, en el Centro de Hermosillo, zona donde se mantenía un cierre preventivo desde el pasado 1 de noviembre, tras el trágico incendio ocurrido en la tienda Waldo´s.

Con esta reapertura, los 15 comercios ubicados en el perímetro podrán retomar sus actividades o, al menos, ingresar a retirar pertenencias personales que permanecían en el lugar.

El cierre se había mantenido durante casi una semana para permitir las labores periciales y de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), luego del siniestro que dejó un saldo de 24 personas fallecidas y varias más lesionadas.

El hecho conmocionó a toda la comunidad hermosillense, generando muestras de solidaridad hacia las víctimas y sus familias.

COMERCIANTES HABRÍAN SOLICITADO LA REAPERTURA DE SUS NEGOCIOS

Durante la mañana del 6 de noviembre, un grupo de comerciantes afectados se reunió con representantes de la Fiscalía para solicitar la reapertura del área, ya que sus negocios permanecían inactivos desde el sábado pasado, lo que les provocó serias pérdidas económicas.

Entre ellos se encontraba Jorge Rolando Esquer Quintana, propietario de un local de venta y reparación de equipos móviles, quien señaló que, tras la reunión, fueron informados de la reapertura parcial del tramo.

"Hoy ya nos permitieron abrir, aunque con restricciones, y eso nos ayuda mucho porque ya podemos empezar a trabajar o al menos sacar nuestras cosas", explicó el comerciante.

LUGAR DEL INCENDIO PERMANECERÁ CERRADO POR SEGURIDAD

Sin embargo, las autoridades indicaron que los dos estacionamientos ubicados en esa zona permanecerán cerrados y que el tránsito pesado, camiones urbanos y vehículos de carga no podrán circular por el área, con el fin de preservar la seguridad y evitar daños en el sitio bajo resguardo.

La FGJES puntualizó que la escena del incendio sigue delimitada para garantizar la integridad de los indicios relevantes en la investigación.

Además, informó que estas acciones se realizan en coordinación con el Departamento de Tránsito Municipal, que mantiene presencia operativa para ordenar la movilidad y salvaguardar tanto a peatones como a automovilistas.

Mientras continúan las investigaciones para esclarecer por completo lo ocurrido, el restablecimiento de la circulación representa un paso importante hacia la recuperación de la actividad comercial en el corazón de Hermosillo.