Clima en Hermosillo hoy 6 de noviembre; se espera frente frío para el fin de semana

La ciudad de Hermosillo tendrá un día despejado y sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 35°C y una mínima de 20°C, registrando un ambiente más fresco por la mañana y muy cálido por la tarde de este jueves.

Para hoy 6 de noviembre, se espera una sensación térmica de 32 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 06:40 y el atardecer será a las 17:34, brindando un total de 10 horas y 55 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 27 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 40, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.

De igual manera, se pronostica una humedad baja en la ciudad, del 23 por ciento para este día. El índice FPS también será alto, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, por lo que permanecer en el exterior durante tiempo prolongado sería riesgoso para la salud.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que se mantendrán condiciones estables que den paso a cielos mayormente despejados sin probabilidad de lluvia. Además, se esperan rachas de viento de 40 a 60 km/h sobre la región costera del sur del estado.

Asimismo, permanecerán un ambiente de frío a fresco sobre municipios de la región montañosa del estado de Sonora con valores que oscilen entre los 0°C a los 9°C al amanecer y durante tarde, cálido a caluroso, con temperaturas entre los 35°C a los 40°C

Aunado a ello, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste del país durante los próximos días 7 y 8 de noviembre, lo que provocará un descenso en las temperaturas y rachas de viento moderadas.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 6 DE NOVIEMBRE

Por la mañana

Temperatura : 21°C

: 21°C Cielo: Despejado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

Temperatura : 34°C

: 34°C Cielo: Soleado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

Temperatura : 27°C

: 27°C Cielo: Despejado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del viernes 7 de noviembre

Temperatura : 18°C

: 18°C Cielo: Despejado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de otoño y seguir estas recomendaciones: