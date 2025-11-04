"Mejor se hubiera muerto": Esposa de adulto mayor con graves quemaduras tras el incendio de Waldo´s en Hermosillo

La tragedia ocurrida el pasado 1 de noviembre en la tienda Waldo´s del centro de Hermosillo continúa dejando secuelas profundas. Entre los afectados se encuentra un adulto mayor de 81 años, que trabajaba como empacador voluntario, quien resultó gravemente herido tras la explosión e incendio del establecimiento.

ESPOSA AFECTADA POR VER SUFRIR A SU MARIDO

Su esposa, en un emotivo testimonio difundido en redes sociales, expresó una frase que ha generado un intenso debate: "Mejor se hubiera muerto".

Visiblemente conmovida, la mujer relató las condiciones críticas de su esposo Marco Reyes: "Está en el hospital, con quemaduras en casi todo el cuerpo. No puedo dormir pensando en él. Lo veo sufrir y siento que no puedo hacer nada", dijo mientras la angustia se hacía evidente en su voz.

Además, señaló la dificultad de cubrir los tratamientos: "El hospital necesita muchos cuidados, medicinas que no tenemos. Solo quiero que lo atiendan bien, que no lo dejen sufrir más".

Su desesperación también se reflejó en otras declaraciones: "A veces pienso que, si no hubiera pasado esto, aún estaría conmigo sin tanto dolor. Es muy duro verlo así, y duele mucho escucharle gritar del dolor. Me rompe el corazón".

Luz enfatizó que no busca culpables de manera mediática, sino que se garantice la atención de su esposo y la dignidad que merece: "No quiero peleas ni acusaciones ahora, solo quiero que mi esposo sobreviva, que lo cuiden y que no lo dejen solo en esta batalla".

REACCIÓN EN REDES SOCIALES SOBRE EL CASO DEL ADULTO MAYOR AFECTADO

El testimonio ha generado reacciones divididas en redes sociales. Muchos usuarios mostraron comprensión y solidaridad, reconociendo el peso del dolor y la desesperación de la señora.

Sin embargo, otros criticaron la dureza de la frase "mejor se hubiera muerto", considerando que refleja resignación o incluso desesperanza.

La discusión también ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de los adultos mayores frente a tragedias de esta magnitud y la necesidad de protocolos de atención más efectivos.

El caso del cerillero de 81 años es un recordatorio de que las tragedias afectan con mayor fuerza a quienes ya enfrentan limitaciones físicas o económicas, y el testimonio de su esposa sigue siendo un llamado urgente a la solidaridad y a la protección de los más vulnerables.