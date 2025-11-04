  • 24° C
Hermosillo

Confirman a otra víctima del incendio en Waldo’s Hermosillo: Era extrabajador del Poder Judicial

Sus hijas, residentes en Puebla, viajaron de madrugada hasta la capital sonorense para reclamar los restos de su padre y despedirse de él

Nov. 04, 2025
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) confirmó este martes la identificación de otra de las víctimas del incendio ocurrido el pasado 1 de noviembre en una tienda Waldo’s del Centro de Hermosillo.

Este trágico sucedo dejó un saldo de 23 personas fallecidas y 12 lesionadas, entre ellas varios menores de edad. Una de las víctimas mortales fue identificada como Carlos Arriola Ramírez, de 62 años, un hombre originario de Guadalajara, Jalisco, pero avecindado desde hace muchos años en la capital sonorense.

EXTRABAJADOR DEL PODER JUDICIAL

Arriola era muy querido por su comunidad y trabajó durante gran parte de su vida en el Poder Judicial, donde se distinguió por su honestidad, compromiso y disposición para ayudar a los demás.

La FGJE informó que Arriola era una de las dos personas que aún permanecían sin identificar tras el siniestro.

Sus hijas, residentes en Puebla, viajaron de madrugada hasta Hermosillo para reclamar los restos de su padre y despedirse de él. Lo describieron como un hombre noble, alegre y trabajador, que siempre procuró el bienestar de su familia y de quienes lo rodeaban.

Carlos deja dos hijas y un nieto pequeño. Su familia lo recuerda con profundo cariño y asegura que su luz seguirá presente en quienes tuvieron la fortuna de conocerlo.

La tragedia en el Waldo’s del Centro de Hermosillo ha conmocionado profundamente a la sociedad sonorense. Entre las víctimas también se encuentran jóvenes estudiantes, madres, trabajadores y familias completas, cuyos nombres han sido recordados con altares, flores y exigencias de justicia.

FALTA UNA PERSONA POR IDENTIFICAR ENTRE LAS VÍCTIMAS DEL INCENDIO DE WALDO’S

Con la confirmación de la identidad de Arriola, solo una mujer permanece sin ser identificada, mientras que tres personas continúan hospitalizadas.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las causas del incendio y determinar las posibles responsabilidades por este siniestro que ha marcado a Hermosillo con dolor e indignación.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


