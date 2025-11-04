Suspenden la Feria del Libro Sonora 2025 en Hermosillo por luto tras tragedia en Waldo´s

El Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) y el Instituto Sonorense de Cultura (ISC), anunció la suspensión oficial de la Feria del Libro Sonora 2025, que estaba programada para realizarse del 8 al 15 de noviembre en la Plaza Bicentenario de Hermosillo.

La medida, informaron las autoridades, responde a un acto de respeto y solidaridad hacia las víctimas y familias afectadas por el incendio ocurrido el pasado 1 de noviembre en una tienda Waldo´s ubicada en pleno centro de la capital sonorense, un siniestro que dejó 23 personas fallecidas y 15 lesionadas, de las cuales tres permanecen hospitalizadas.

La Feria del Libro Sonora se ha consolidado como uno de los encuentros literarios más importantes del noroeste del país, reuniendo a escritores, lectores y promotores culturales.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el incendio se habría originado por una falla en un transformador dentro del establecimiento, lo que provocó una explosión y la rápida propagación del fuego.

Hasta el momento, 21 de las 23 víctimas han sido identificadas por las autoridades, y la Fiscalía de Sonora continúa las indagatorias, con más de 38 entrevistas realizadas a testigos y empleados.

Las instituciones culturales del estado subrayaron que esta decisión se toma con profundo sentido de responsabilidad social, priorizando el duelo colectivo sobre la celebración cultural.

"La cultura también se expresa en la empatía y el respeto hacia el dolor ajeno", señalaron en su comunicado, donde además agradecieron la comprensión del público, las editoriales, autores y colaboradores que cada año participan en la organización del evento literario.

Sin embargo, en esta edición, la prioridad no será la palabra escrita, sino acompañar con silencio y respeto a las familias sonorenses que enfrentan una de las tragedias más dolorosas de los últimos años en Hermosillo.