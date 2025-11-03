Cancelan el Festival del Globo en Hermosillo tras tragedia en tienda Waldo´s

Este lunes 3 de noviembre, El Ayuntamiento de Hermosillo anunció la cancelación oficial de la cuarta edición del Festival del Globo, a través de un comunicado publicado en sus cuentas de redes sociales.

LUTO EN HERMOSILLO POR INCENDIO DE TIENDA WALDO'S

Este evento estaba previsto para realizarse del 7 al 9 de noviembre. Sin embargo, debido a la tragedia ocurrida el pasado sábado 1 de noviembre en el centro de la capital sonorense, donde una explosión en la tienda Waldo´s dejó un saldo de 23 personas fallecidas y 11 más hospitalizadas.

Las autoridades municipales informaron que la decisión se tomó por respeto y solidaridad hacia las víctimas y sus familias, luego del fatal incidente que ha conmocionado a toda la comunidad hermosillense.

"Nos unimos al sentimiento de duelo que embarga a nuestra comunidad y reiteramos nuestro compromiso con el respeto, la sensibilidad y la empatía hacia las y los hermosillenses en este momento tan difícil", expresó el Ayuntamiento en su mensaje oficial.

El Festival del Globo de Hermosillo 2025 era uno de los eventos más esperados del año, con actividades programadas en la Unión Ganadera y Econatura, donde se llevarían a cabo los espectáculos de vuelos de globos aerostáticos, presentaciones artísticas y la actuación estelar del grupo colombiano Piso 21.

Sin embargo, ante la magnitud de la tragedia, el gobierno local subrayó que la prioridad es acompañar a las familias afectadas y brindar apoyo integral a quienes resultaron lesionados o perdieron a sus seres queridos.

El DIF Hermosillo se encuentra ofreciendo atención psicológica y emocional, además de coordinación con otras dependencias para garantizar ayuda médica y asistencia social a las víctimas.

El Ayuntamiento agradeció la comprensión de la ciudadanía y de los organizadores del festival, asegurando que "este no es un momento para celebrar, sino para acompañarnos como comunidad".

La cancelación del Festival del Globo refleja el clima de luto y solidaridad que predomina en Hermosillo tras una de las tragedias más dolorosas en su historia reciente.