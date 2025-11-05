Clima en Hermosillo hoy 5 de noviembre; días calurosos persisten en la ciudad

La ciudad de Hermosillo tendrá un día despejado y sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 36°C y una mínima de 20°C, registrando un ambiente más fresco por la mañana y muy cálido por la tarde de este miércoles.
Para hoy 5 de noviembre, se espera una sensación térmica de 33 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 06:39 y el atardecer será a las 17:35, brindando un total de 10 horas y 56 minutos de luz solar.
El viento llegará a una velocidad de hasta 30 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 38, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.
De igual manera, se pronostica una humedad baja en la ciudad, del 13 por ciento para este día. El índice FPS también será alto, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, por lo que permanecer en el exterior durante tiempo prolongado sería riesgoso para la salud.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el sistema anticiclónico en niveles medios de la atmosfera generará condiciones estables que den paso a cielos mayormente despejados sin probabilidad de lluvia.
Asimismo, se mantendrá un ambiente de frío a fresco sobre municipios de la región montañosa del estado de Sonora con valores que oscilen entre los 4°C a los 15°C al amanecer. Se espera un ambiente cálido a caluroso durante la tarde con temperaturas entre los 30°C a los 38°C.
Aunado a ello, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste del país durante los próximos días 7 y 8 de noviembre, lo que provocará un descenso en las temperaturas y rachas de viento moderadas.
CLIMA EN HERMOSILLO HOY 5 DE NOVIEMBRE
Por la mañana
- Temperatura: 21°C
- Cielo: Despejado
- Probabilidad de lluvia: 0 por ciento
A mediodía
- Temperatura: 36°C
- Cielo: Soleado
- Probabilidad de lluvia: 0 por ciento
Durante la noche
- Temperatura: 28°C
- Cielo: Despejado
- Probabilidad de lluvia: 0 por ciento
En la madrugada del jueves 6 de noviembre
- Temperatura: 21°C
- Cielo: Despejado
- Probabilidad de lluvia: 0 por ciento
RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO
Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de otoño y seguir estas recomendaciones:
- Abrígate bien al salir temprano y quítate capas de ropa gradualmente conforme suba el calor durante el día.
- Evita exponerte al aire frío justo al despertar o después de hacer ejercicio.
- Incluye alimentos ricos en vitamina C y zinc como frutas cítricas, guayaba, pimientos, y frutos secos, que fortalecen el sistema inmune ante los cambios de temperatura.
- Usa ropa en capas como una camiseta térmica o de manga larga ligera + suéter o sudadera + chamarra ligera es ideal. Así puedes adaptarte al cambio de clima sin sobrecalentarte después.