  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 7 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Hermosillo

Clima en Hermosillo hoy 7 de noviembre; vendrán amaneceres más frescos

De acuerdo al pronóstico, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste del país a partir de mañana viernes, provocando un descenso en temperaturas

Nov. 07, 2025
Clima en Hermosillo hoy 7 de noviembre; vendrán amaneceres más frescos

La ciudad de Hermosillo tendrá un día despejado y sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 33°C y una mínima de 17°C, registrando un ambiente más fresco por la mañana y muy cálido por la tarde de este viernes.

Para hoy 7 de noviembre, se espera una sensación térmica de 30 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 06:41 y el atardecer será a las 17:33, brindando un total de 10 horas y 54 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 25 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 39, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.

De igual manera, se pronostica una humedad baja en la ciudad, del 20 por ciento para este día. El índice FPS también será alto, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, por lo que permanecer en el exterior durante tiempo prolongado sería riesgoso para la salud.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que se mantendrán condiciones estables que den paso a cielos mayormente despejados sin probabilidad de lluvia. Además, se esperan rachas de viento de 40 a 60 km/h sobre la región costera del sur del estado.

Asimismo, permanecerán un ambiente de frío a fresco sobre municipios de la región montañosa del estado de Sonora con valores que oscilen entre los 0°C a los 9°C al amanecer y durante tarde, cálido a caluroso, con temperaturas entre los 35°C a los 40°C

Aunado a ello, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste del país a partir de mañana 8 de noviembre, lo que provocará un descenso en las temperaturas y rachas de viento moderadas.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 7 DE NOVIEMBRE

Por la mañana

  • Temperatura: 18°C
  • Cielo: Despejado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

  • Temperatura: 32°C
  • Cielo: Soleado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

  • Temperatura: 26°C
  • Cielo: Despejado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del sábado 8 de noviembre

  • Temperatura: 17°C
  • Cielo: Despejado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de otoño y seguir estas recomendaciones:

  • Abrígate bien al salir temprano y quítate capas de ropa gradualmente conforme suba el calor durante el día.
  • Evita exponerte al aire frío justo al despertar o después de hacer ejercicio.
  • Incluye alimentos ricos en vitamina C y zinc como frutas cítricas, guayaba, pimientos, y frutos secos, que fortalecen el sistema inmune ante los cambios de temperatura.
  • Usa ropa en capas como una camiseta térmica o de manga larga ligera + suéter o sudadera + chamarra ligera es ideal. Así puedes adaptarte al cambio de clima sin sobrecalentarte después.
Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


Contenido Relacionado
Corte de agua en Hermosillo hoy 6 de noviembre: Colonias afectadas y hora estimada de restablecimiento
Hermosillo

Corte de agua en Hermosillo hoy 6 de noviembre: Colonias afectadas y hora estimada de restablecimiento

Noviembre 06, 2025

Al menos nueve colonias y sectores de la capital sonorense experimentarán variaciones en la distribución del recurso, principalmente bajas presiones

Clima en Hermosillo hoy 6 de noviembre; se espera frente frío para el fin de semana
Hermosillo

Clima en Hermosillo hoy 6 de noviembre; se espera frente frío para el fin de semana

Noviembre 06, 2025

Durante los próximos días 7 y 8 se podría registrar un descenso de temperaturas, principalmente en los valores mínimos, con amaneceres más frescos

Destituido titular de Protección Civil en Hermosillo por tragedia en tienda Waldos
Hermosillo

Destituido titular de Protección Civil en Hermosillo por tragedia en tienda Waldo's

Noviembre 05, 2025

Explosión en Waldo's reaviva debate sobre seguridad y permisos en locales públicos