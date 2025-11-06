Corte de agua en Hermosillo hoy 6 de noviembre: Colonias afectadas y hora estimada de restablecimiento

Más de una decena de colonias de Hermosillo presentarán fallas en el servicio de agua potable este jueves 6 de noviembre, tanto en el sector norponiente como en el oriente de la ciudad, informó el organismo operador Agua de Hermosillo (Aguah).

De acuerdo con la dependencia, los inconvenientes derivan de trabajos de mantenimiento en el sistema mecánico y operativo de los equipos de bombeo en la captación Bagotes.

Estas labores son necesarias para garantizar el óptimo funcionamiento de la infraestructura que abastece a una parte importante de la capital sonorense.

Por esta razón, al menos nueve colonias y sectores cercanos experimentarán variaciones en la distribución del recurso, principalmente bajas presiones o intermitencias a lo largo del día.

Las zonas afectadas son:

Norberto Ortega

Virreyes

Progresista

Viñedos

Floresta

Camino Real

Dunas

Unión de Ladrilleros y áreas aledañas

Agua de Hermosillo señaló que personal especializado ya trabaja en las maniobras necesarias para recuperar gradualmente el servicio y normalizar el suministro lo antes posible.

Por otro lado, en la zona de La Victoria, desde la noche del miércoles 5 de noviembre se registró una situación extraordinaria en un troncal de 10 pulgadas de diámetro perteneciente a la red de conducción.

La falla fue controlada por cuadrillas del organismo, sin embargo, los trabajos de reparación continuarán durante la mañana de este jueves.

Como consecuencia de esta intervención, la colonia Café Combate y otros asentamientos cercanos también presentarán bajas presiones o interrupciones temporales en el servicio.

Agua de Hermosillo estimó que las labores de reparación concluyan alrededor de las 14:00 horas del mismo 6 de noviembre, momento en el que se prevé la recuperación paulatina del suministro en toda la zona.