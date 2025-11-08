Alertan en Álamos por intentos de extorsión telefónica

Las autoridades del municipio de Álamos emitieron una alerta a la población ante los recientes intentos de extorsión telefónica reportados por habitantes de la comunidad. Se han recibido múltiples denuncias por parte de personas que aseguran haber sido contactadas por números que buscan obtener información personal o bancaria.

¿QUÉ MEDIDAS HA TOMADO LA AUTORIDAD ANTE LAS EXTORSIONES TELEFÓNICAS?

De acuerdo con la Comisaría de Seguridad Pública, se ha detectado la actividad de números telefónicos que realizan llamadas y envían mensajes con fines de extorsión, entre ellos los 6421 08 27 47 y 6223 87 01 59, desde donde se ha identificado la procedencia de los intentos de engaño.

A través de la Seguridad Pública Municipal, se exhortó a los ciudadanos a no contestar ni responder mensajes de estos números y, sobre todo, evitar proporcionar información personal, familiar o financiera.

Las autoridades explicaron que los delincuentes suelen emplear diversas estrategias de intimidación o manipulación psicológica para lograr su objetivo, por lo que pidieron mantenerse atentos y no caer en este tipo de engaños.

¿POR QUÉ AUMENTA LA EXTORSIÓN TELEFÓNICA EN EL CIERRE DE AÑO?

Aunque hasta el momento no se han registrado víctimas por esta modalidad, se recomienda que, en caso de recibir una llamada sospechosa, la persona mantenga la calma, cuelgue de inmediato y reporte el número al 089 o al 911 para su seguimiento.

Finalmente, recordaron que durante el cierre de año este tipo de delitos tienden a incrementar, ya que los delincuentes aprovechan el periodo de pago de aguinaldos y gratificaciones para intentar obtener dinero o información de manera ilícita.