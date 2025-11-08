Protección Civil verifica más de 700 establecimientos en Álamos para garantizar seguridad

En el municipio de Álamos, la Dirección de Bomberos y Protección Civil lleva a cabo un operativo de inspección en establecimientos comerciales con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad. Hasta el momento, se han programado revisiones en un total de 751 establecimientos.

Cristian Gastélum, director de Bomberos y Protección Civil de Álamos, informó que las inspecciones han mostrado buen nivel de cumplimiento, y que las observaciones realizadas hasta ahora no representan riesgo para la población.

¿QUÉ AVANCES SE HAN LOGRADO EN LAS INSPECCIONES DE SEGURIDAD?

"Hemos avanzado con gasolineras, gaseras y diversos comercios. Ya habíamos trabajado con algunos establecimientos anteriormente, pero seguimos con el proceso de verificación", señaló el funcionario.

Gastélum explicó que diariamente se inspeccionan entre cinco y diez establecimientos, dependiendo del giro y tamaño de cada uno, pues algunos requieren más tiempo para completar la revisión.

Como ejemplo, mencionó que en el caso de las minas, las inspecciones pueden extenderse varios días, aunque destacó que los resultados han sido favorables y muestran un alto grado de cumplimiento en materia de seguridad.

¿CÓMO SE MANEJAN LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES?

"No hemos tenido ningún cierre. Solo se han detectado detalles menores, como señalización, ajustes eléctricos o aspectos leves. Emitimos las recomendaciones y se otorga un plazo para que los propietarios las atiendan", agregó.

El titular de Protección Civil subrayó que las inspecciones continuarán de manera periódica, con el objetivo de mantener actualizado el registro de seguridad y reforzar las medidas preventivas en todo el municipio.