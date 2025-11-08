Clima en Sonora hoy 8 de noviembre: Llega frente frío al Estado ¿en qué ciudades baja la temperatura?

Con base en el análisis de información meteorológica emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y fuentes oficiales de los Estados Unidos, la Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer el pronóstico del clima en Sonora para este sábado 8 de noviembre.

El Gobierno de Sonora, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), prevé que durante la noche de hoy y primeras horas del domingo, se prevé el ingreso de un nuevo frente frío (núm. 13) sobre el norte del país.

Con este sistema, se mantendrá un ambiente de muy frío a fresco sobre municipios de la región montañosa del estado de Sonora con valores que oscilen entre los 0°C a los 9°C al amanecer, además de un ambiente cálido a caluroso durante la tarde con temperaturas entre los 35°C a los 40°C.

Asimismo, se mantiene en vigilancia dos nuevos sistemas invernales los cuáles pudieran ingresar durante los días 15 y 19 de noviembre, estos pudieran generar algunas precipitaciones, descenso marcado en las temperaturas y rachas de viento.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA