Sonora

Se espera que dos nuevos sistemas invernales más se aproximen al noroeste del país, lo que podrá generar algunas precipitaciones y rachas de viento

Nov. 08, 2025
Clima en Sonora hoy 8 de noviembre: Llega frente frío al Estado ¿en qué ciudades baja la temperatura?

Con base en el análisis de información meteorológica emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y fuentes oficiales de los Estados Unidos, la Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer el pronóstico del clima en Sonora para este sábado 8 de noviembre.

El Gobierno de Sonora, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), prevé que durante la noche de hoy y primeras horas del domingo, se prevé el ingreso de un nuevo frente frío (núm. 13) sobre el norte del país.

Con este sistema, se mantendrá un ambiente de muy frío a fresco sobre municipios de la región montañosa del estado de Sonora con valores que oscilen entre los 0°C a los 9°C al amanecer, además de un ambiente cálido a caluroso durante la tarde con temperaturas entre los 35°C a los 40°C.

Asimismo, se mantiene en vigilancia dos nuevos sistemas invernales los cuáles pudieran ingresar durante los días 15 y 19 de noviembre, estos pudieran generar algunas precipitaciones, descenso marcado en las temperaturas y rachas de viento.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

  • Hermosillo registró una temperatura mínima de 16°C y una humedad relativa del 45%. Para este sábado se espera una máxima de 34°C, con vientos promedio de 10 km/h y rachas de hasta 50 km/h. El cielo permanecerá despejado y no hay probabilidad de lluvia.
  • Ciudad Obregón amaneció con 14°C y una humedad del 70%. Se prevé una máxima de 35°C, acompañada de vientos de 10 km/h y rachas que podrían alcanzar los 50 km/h. El cielo se mantendrá despejado durante el día, sin posibilidad de precipitaciones.
  • Nogales inició la jornada con una mínima de 7°C y humedad del 45%. La temperatura máxima alcanzará los 26°C, con vientos promedio de 10 km/h y rachas de hasta 40 km/h. Los cielos se mantendrán despejados y no se esperan lluvias.
  • San Luis Río Colorado amaneció con 14°C y 50% de humedad relativa. Se pronostica una máxima de 32°C, con vientos de 10 km/h y rachas cercanas a los 40 km/h. El cielo estará despejado y no se prevén precipitaciones.
  • Navojoa reportó una mínima de 15°C y una humedad del 65%. Durante el día se espera una máxima de 36°C, con vientos promedio de 10 km/h y rachas de hasta 40 km/h. El cielo permanecerá despejado y la probabilidad de lluvia es nula.
  • Agua Prieta amaneció con 7°C y una humedad relativa del 55%. Se anticipa una temperatura máxima de 28°C, con vientos de 10 km/h y rachas de hasta 40 km/h. Los cielos estarán despejados y no hay pronóstico de lluvia.
  • Guaymas registró una mínima de 16°C con una humedad del 55%. Para hoy se prevé una máxima de 30°C, con vientos promedio de 10 km/h y rachas que podrían alcanzar los 50 km/h. El cielo estará despejado y no se esperan precipitaciones.
Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


