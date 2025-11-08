Repunta el dengue

Durante la Semana Epidemiológica 43 de 2025, en el Estado de Sonora se registraron 294 nuevos casos de dengue a partir de 826 casos sospechosos, sin que se confirmara alguna defunción hasta esa fecha, de acuerdo con el Informe Epidemiológico de la Secretaría de Salud Pública.

Con ello suman mil 635 casos hasta el 25 de octubre, fecha en que cierra dicha semana; estos se derivan de los 4 mil 978 casos sospechosos que reporta la dependencia estatal.

En comparación, el año pasado, a la misma fecha, se habían confirmado 588 casos de la enfermedad, igualmente sin defunciones; en la misma semana de 2023 se registraron únicamente 22 casos confirmados, con un fallecimiento.

El informe señala que del total de casos del presente año, mil 59 casos se consideraron no graves; 553 se consideraron como dengue con signos de alarma, mientras que los restantes 23 fueron considerados con dengue grave.

Por municipios, 990 casos se localizaron en Guaymas; Cajeme se mantiene en segundo lugar con 203 casos, seguido de Hermosillo, con 129. Mientras tanto, San Ignacio Río Muerto registra 93 casos; Pitiquito reportó 55 casos confirmados; Bácum cuenta con 36; además, Navojoa y Nogales reportaron 33 casos cada uno.

Asimismo, Empalme registra 19 casos; Etchojoa, 18; Álamos, 8; Benito Juárez, 6; Huatabampo, 5; y Magdalena, 2; mientras que Ónavas, Fronteras, Santa Ana, Puerto Peñasco y Caborca reportaron un caso cada uno.

