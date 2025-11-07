  • 24° C
Sonora

Laboran bajo protesta en el Servicio Postal

Trabajadores de Correos de la Región del Mayo exigen salario digno

Nov. 07, 2025
Laboran bajo protesta en el Servicio Postal

Como en todo el país, alrededor de 30 empleados del Servicio Postal de la Región del Mayo están laborando bajo protesta,  debido al bajo salario y condiciones de trabajo indignas.

Vicente Saavedra Ontiveros, delegado del Sindicato de Correos,  informó este viernes que la demanda principal es la nivelación salarial, ya que el sueldo es inferior al mínimo, por lo que no pueden satisfacer necesidades básicas.

 "Y menos nos alcanza el dinero, cuando vemos todos los días los aumentos en los productos de la canasta básica y diversos servicios", señaló.

"Además, estamos trabajando sin herramientas, refacciones, vehículos, uniformes y otras carencias que nos obligan a poner de nuestro bolsillo para que el servicio postal siga funcionando", agregó.

Aseguró que en muchas ocasiones los propios trabajadores tienen que comprar llantas, cámaras, reparar vehículos oficiales y cargar gasolina con sus propios recursos.

"Incluso, usamos nuestros propias unidades para cumplir nuestra labor, lo que es un abuso y una muestra de abandono institucional que enfrentamos día a día", dijo Saavedra Ontiveros.

"Vamos a defender nuestros derechos, porque es lo justo. El Servicio Postal Mexicano debe garantizar las condiciones mínimas para trabajar con dignidad", subrayó.

El dirigente sindical informó que desde hace dos semanas están laborando bajo protesta y tienen colocadas, en el exterior de la dependencia, varias cartulinas con las demandas mencionadas.

"Hasta el momento no hemos tenido respuesta; lo que dicen las autoridades es que no hay recursos, pero no es cierto; dinero hay", concluyó.

Raúl Armenta
Raúl Armenta

Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Cuento con más de 30 años de experiencia laboral, como reportero, columnista, corrector de estilo y editor, en medios impresos, radiofónicos y digitales, así como en áreas de difusión gubernamental.

