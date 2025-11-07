Fallas en recolectores dejan rezago en Navojoa

Las fallas en algunos carros recolectores, provocaron que en las últimas semanas se presentara un rezago importante en la recolección de basura en Navojoa, llegando a tener apenas siete camiones disponibles en los recorridos, lo que provocaba rutas incompletas.

Mario Ramírez, secretario de Servicios Públicos Municipales, describió que este tema generó retrasos en algunas colonias, ya que al ser 11 unidades con las que se cuenta, cuatro presentaban desperfectos mecánicos, sin embargo, actualmente se tienen nueve recolectores ofreciendo el servicio.

"Ya con el hecho de que un camión recolector nos falle, ya representa que habrá un rezago, nosotros llegamos a tener cuatro en el taller al mismo tiempo, lo que provocó fallas en la recolección", abundó.

El titular de Servicios Públicos agregó que ante estos problemas, se tuvo que modificar el plan de trabajo para lograr recuperar el retraso, el cual poco a poco ha ido mejorando, pero aún se presentan problemas.

¿QUÉ MEDIDAS SE ESTÁN TOMANDO PARA SOLUCIONAR EL RETRASO?

Dijo que desde las pasadas lluvias, inició el rezago, adicional a las posteriores fallas de los carros recolectores, para lo cual, poco a poco, se ha ido logrando atender el rezago.

Mario Ramírez agregó que esto reactiva la necesidad de contar con nuevos camiones recolectores, en el que señaló, hay una propuesta del alcalde Jorge Elías Retes para que estos puedan llegar desde los primeros meses del 2026.

En cuanto a los retrasos que podrían seguir presentando, el funcionario municipal pidió comprensión a la ciudadanía, así mismo, recomendó el no dejar la basura en la banqueta si el carro recolector no pasa, en el que una buena opción sería el colgarse sobre rejas, para evitar que se esparza en la calle; no obstante, en caso de que el retraso sea grave, pidió reportarlo para poder solucionar.