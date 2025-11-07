Canaco: Esperan más jornada de regularización en Sonora

Para promover la regularización de permisos de comercios, es probable que además de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), que ya ha realizado jornadas para este tipo de trámites, se sumen otras cámaras como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, informó Javier Gerardo Moreno Durán, presidente la Canaco de Hermosillo.

En días previos a la tragedia de la tienda Waldo´s, la Canaco en coordinación con el Ayuntamiento, había realizado una jornada de regularización de trámites y permisos de operación, entre otros, con el objetivo de impulsar el comercio formal y promover la economía con garantía para el cliente.

A raíz de los hechos ocurridos el pasado sábado por la tarde cuando explotó un transformador que se encontraba al interior de la tienda Waldo´s, el presidente de Canaco, dijo que continuarán con la promoción de regular los documentos necesarios apegados al reglamento de ley.

“Pues yo espero que sí, que se vuelva a hacer esa jornada aquí con nosotros, incluso si lo hacen con Canaco, pues está bien, así que lo recibimos con mucho gusto, pero tengo entendido que se van a hacer jornadas también en otras diferentes cámaras, puede ser Canacope, puede ser Canacintra, Coparmex”, detalló Moreno Durán.

Dijo que en todas las cámaras la idea es hacer la jornada semana a semana, y que empezaron con la Cámara Nacional del Comercio. “Nosotros tenemos las puertas abiertas, y si esto hace que el comerciante, el empresario quiera sacar su licencia de funcionamiento y ponerse al corriente, nosotros con mucho gusto podemos hacer otra jornada”.

En la pasada jornada, estuvieron apoyando con asesorías en general a todos los comercios afiliados a la Cámara e incluso a quienes se acercaron y que no pertenecían a Canaco.