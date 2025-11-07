  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 7 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Canaco: Esperan más jornada de regularización en Sonora

En la pasada jornada, estuvieron apoyando con asesorías en general a todos los comercios afiliados a la Cámara

Nov. 07, 2025
Jornada de regularización de Canaco
Jornada de regularización de Canaco

Para promover la regularización de permisos de comercios, es probable que además de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), que ya ha realizado jornadas para este tipo de trámites, se sumen otras cámaras como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, informó Javier Gerardo Moreno Durán, presidente la Canaco de Hermosillo.

En días previos a la tragedia de la tienda Waldo´s, la Canaco en coordinación con el Ayuntamiento, había realizado una jornada de regularización de trámites y permisos de operación, entre otros, con el objetivo de impulsar el comercio formal y promover la economía con garantía para el cliente.

A raíz de los hechos ocurridos el pasado sábado por la tarde cuando explotó un transformador que se encontraba al interior de la tienda Waldo´s, el presidente de Canaco, dijo que continuarán con la promoción de regular los documentos necesarios apegados al reglamento de ley.

“Pues yo espero que sí, que se vuelva a hacer esa jornada aquí con nosotros, incluso si lo hacen con Canaco, pues está bien, así que lo recibimos con mucho gusto, pero tengo entendido que se van a hacer jornadas también en otras diferentes cámaras, puede ser Canacope, puede ser Canacintra, Coparmex”, detalló Moreno Durán.

Dijo que en todas las cámaras la idea es hacer la jornada semana a semana, y que empezaron con la Cámara Nacional del Comercio. “Nosotros tenemos las puertas abiertas, y si esto hace que el comerciante, el empresario quiera sacar su licencia de funcionamiento y ponerse al corriente, nosotros con mucho gusto podemos hacer otra jornada”.

En la pasada jornada, estuvieron apoyando con asesorías en general a todos los comercios afiliados a la Cámara e incluso a quienes se acercaron y que no pertenecían a Canaco.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

Contenido Relacionado
Reabren zona de siniestro de Waldo´s
Sonora

Reabren zona de siniestro de Waldo´s

Noviembre 07, 2025

Se cumple una semana de la tragedia y el número de fallecidos aumentó a 24

Alertan por descenso de temperaturas en Sonora por frente frío 13
Sonora

Alertan por descenso de temperaturas en Sonora por frente frío 13

Noviembre 07, 2025

Además, se mantiene en vigilancia por dos nuevos sistemas invernales, los cuales pudieran ingresar durante los días 15 y 19 de noviembre

Clima en Sonora hoy, 7 de noviembre: Prevén condiciones estables y cielos despejados
Sonora

Clima en Sonora hoy, 7 de noviembre: Prevén condiciones estables y cielos despejados

Noviembre 07, 2025

La CEPC recomendó a la población tomar precauciones ante los vientos fuertes, especialmente en zonas costeras y de tránsito vehicular