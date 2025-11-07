  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 7 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Alertan por descenso de temperaturas en Sonora por frente frío 13

Además, se mantiene en vigilancia por dos nuevos sistemas invernales, los cuales pudieran ingresar durante los días 15 y 19 de noviembre

Nov. 07, 2025
Alertan por descenso de temperaturas en Sonora por frente frío 13

La Coordinación Estatal de Protección Civil en Sonora informó que durante la noche del sábado y las primeras horas del domingo se prevé el ingreso del frente frío número 13 sobre el norte del país, el cual, aunque no afectará directamente al estado de Sonora, provocará efectos indirectos en gran parte de la entidad.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, se espera un descenso notable en las temperaturas durante el próximo fin de semana.

En la región montañosa, los valores podrían acercarse a los 0 grados Celsius, mientras que en el resto del estado se anticipan temperaturas mínimas entre los 12°C y 17°C.

¿FRENTE FRÍO OCASIONARÁ LLUVIAS?

Las autoridades señalaron que no se prevén precipitaciones asociadas a este sistema frontal. Sin embargo, se mantiene vigilancia sobre dos nuevos sistemas invernales que podrían ingresar al territorio nacional los días 15 y 19 de noviembre, los cuales podrían ocasionar lluvias ligeras, descenso de temperatura y rachas de viento en algunas zonas de Sonora.

La Coordinación Estatal de Protección Civil exhortó a la población a tomar precauciones ante los cambios bruscos de temperatura, especialmente en los municipios serranos, y recomendó abrigarse adecuadamente y reportar cualquier emergencia al 9-1-1.

TEMPERATURAS ESPERADAS PARA HOY EN SONORA

  • Hermosillo: Mínima de 17°C y máxima de 35°C.
  • Ciudad Obregón: Mínima de 16°C y máxima de 35°C.
  • Nogales: Mínima de 7°C y máxima de 28°C.
  • San Luis Río Colorado: Mínima de 14°C y máxima de 31°C.
  • Navojoa: Mínima de 15°C y máxima de 36°C.
  • Agua Prieta: Mínima de 7°C y máxima de 29°C.
  • Guaymas: Mínima de 18°C y máxima de 31°C.
Ofelia Fierros
Ofelia Fierros

Coeditora web. Desde 2014 me he desarrollado como correctora en el área impresa y redactora en el área digital de Diario del Yaqui. 


Contenido Relacionado
Clima en Sonora hoy, 7 de noviembre: Prevén condiciones estables y cielos despejados
Sonora

Clima en Sonora hoy, 7 de noviembre: Prevén condiciones estables y cielos despejados

Noviembre 07, 2025

La CEPC recomendó a la población tomar precauciones ante los vientos fuertes, especialmente en zonas costeras y de tránsito vehicular

Exige Claudia Sheinbaum veracidad en caso Waldo´s
Sonora

Exige Claudia Sheinbaum veracidad en caso Waldo´s

Noviembre 07, 2025

Se deben deslindar responsabilidades y al mismo tiempo atender a las familias

Sismo de 5.7 grados de magnitud en Baja California sacude a Guaymas
Sonora

Sismo de 5.7 grados de magnitud en Baja California sacude a Guaymas

Noviembre 07, 2025

Según estimaciones sismológicas, el movimiento fue moderado y de poca profundidad, por lo que no se esperan consecuencias graves