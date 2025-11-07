Alertan por descenso de temperaturas en Sonora por frente frío 13

La Coordinación Estatal de Protección Civil en Sonora informó que durante la noche del sábado y las primeras horas del domingo se prevé el ingreso del frente frío número 13 sobre el norte del país, el cual, aunque no afectará directamente al estado de Sonora, provocará efectos indirectos en gran parte de la entidad.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, se espera un descenso notable en las temperaturas durante el próximo fin de semana.

En la región montañosa, los valores podrían acercarse a los 0 grados Celsius, mientras que en el resto del estado se anticipan temperaturas mínimas entre los 12°C y 17°C.

¿FRENTE FRÍO OCASIONARÁ LLUVIAS?

Las autoridades señalaron que no se prevén precipitaciones asociadas a este sistema frontal. Sin embargo, se mantiene vigilancia sobre dos nuevos sistemas invernales que podrían ingresar al territorio nacional los días 15 y 19 de noviembre, los cuales podrían ocasionar lluvias ligeras, descenso de temperatura y rachas de viento en algunas zonas de Sonora.

La Coordinación Estatal de Protección Civil exhortó a la población a tomar precauciones ante los cambios bruscos de temperatura, especialmente en los municipios serranos, y recomendó abrigarse adecuadamente y reportar cualquier emergencia al 9-1-1.

TEMPERATURAS ESPERADAS PARA HOY EN SONORA