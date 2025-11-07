Clima en Sonora hoy, 7 de noviembre: Prevén condiciones estables y cielos despejados

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que, con base en la valoración y análisis de la información meteorológica emitida por el Servicio Meteorológico Nacional y otras fuentes oficiales de los Estados Unidos, se esperan condiciones estables en gran parte del estado durante este viernes.

De acuerdo con el pronóstico, predominarán cielos mayormente despejados y sin probabilidad de lluvia, además de rachas de viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora sobre la región costera de Sonora.

En la zona montañosa, se mantendrá un ambiente frío a fresco durante el amanecer, con temperaturas mínimas que podrían oscilar entre los 0°C y los 9°C, mientras que por la tarde se prevé un ambiente cálido a caluroso, alcanzando valores de entre 35°C y 40°C en distintas regiones.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

Hermosillo : Amaneció con 17°C y humedad relativa del 45%. Se espera una máxima de 35°C , cielos despejados , vientos de hasta 50 km/h y 0% de probabilidad de lluvia.

: Amaneció con 17°C y humedad relativa del 45%. Se espera una , , y 0% de probabilidad de lluvia. Ciudad Obregón : Mínima de 16°C, máxima de 35°C , humedad del 55%, con rachas de 50 km/h y cielos despejados .

: Mínima de 16°C, , humedad del 55%, con rachas de 50 km/h y . Nogales : Mínima de 7°C y máxima de 28°C , con vientos de hasta 40 km/h y sin probabilidad de precipitación .

: Mínima de 7°C y , con y . San Luis Río Colorado : Mínima de 14°C, máxima de 31°C , humedad del 50% y rachas de 40 km/h .

: Mínima de 14°C, , humedad del 50% y . Navojoa : Mínima de 15°C, máxima de 36°C, humedad del 55%, vientos de hasta 50 km/h y cielos despejados .

: Mínima de 15°C, máxima de 36°C, humedad del 55%, y . Agua Prieta : Mínima de 7°C, máxima de 29°C , humedad del 55% y vientos de hasta 40 km/h .

: Mínima de 7°C, , humedad del 55% y . Guaymas: Mínima de 18°C, máxima de 31°C, humedad del 55%, con rachas de viento que podrían alcanzar los 60 km/h y 0% de probabilidad de lluvia.

La CEPC recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones ante los vientos fuertes, especialmente en zonas costeras y de tránsito vehicular.