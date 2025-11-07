Clima en Sonora hoy, 7 de noviembre: Prevén condiciones estables y cielos despejados

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que, con base en la valoración y análisis de la información meteorológica emitida por el Servicio Meteorológico Nacional y otras fuentes oficiales de los Estados Unidos, se esperan condiciones estables en gran parte del estado durante este viernes.
De acuerdo con el pronóstico, predominarán cielos mayormente despejados y sin probabilidad de lluvia, además de rachas de viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora sobre la región costera de Sonora.
En la zona montañosa, se mantendrá un ambiente frío a fresco durante el amanecer, con temperaturas mínimas que podrían oscilar entre los 0°C y los 9°C, mientras que por la tarde se prevé un ambiente cálido a caluroso, alcanzando valores de entre 35°C y 40°C en distintas regiones.
PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA
- Hermosillo: Amaneció con 17°C y humedad relativa del 45%. Se espera una máxima de 35°C, cielos despejados, vientos de hasta 50 km/h y 0% de probabilidad de lluvia.
- Ciudad Obregón: Mínima de 16°C, máxima de 35°C, humedad del 55%, con rachas de 50 km/h y cielos despejados.
- Nogales: Mínima de 7°C y máxima de 28°C, con vientos de hasta 40 km/h y sin probabilidad de precipitación.
- San Luis Río Colorado: Mínima de 14°C, máxima de 31°C, humedad del 50% y rachas de 40 km/h.
- Navojoa: Mínima de 15°C, máxima de 36°C, humedad del 55%, vientos de hasta 50 km/h y cielos despejados.
- Agua Prieta: Mínima de 7°C, máxima de 29°C, humedad del 55% y vientos de hasta 40 km/h.
- Guaymas: Mínima de 18°C, máxima de 31°C, humedad del 55%, con rachas de viento que podrían alcanzar los 60 km/h y 0% de probabilidad de lluvia.
La CEPC recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones ante los vientos fuertes, especialmente en zonas costeras y de tránsito vehicular.