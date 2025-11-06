Retrasos en obra genera molestia a ciudadanos de Navojoa

Desde hace seis semanas se iniciaron los trabajos de restauración en el crucero ubicado por las calles Diagonal Juárez e Hidalgo, en pleno centro de Navojoa; sin embargo, la obra se encuentra detenida y sin avanzar, lo que ha representado un impacto para las actividades diarias.

Así lo dieron a conocer familias de Navojoa, quienes optaron por mantenerse en el anonimato, quienes explicaron que este crucero es uno de los trayectos más concurridos que tiene Navojoa, tanto para acercarse a los trabajos, como acudir a las escuelas, el cual se encuentra obstruido.

Pero no solo eso, mencionaron que ante los retrasos en la restauración, han sido los comercios quienes han resentido el impacto, al reducirse al flujo de clientes por el acceso limitado que se presenta, además de que algunos camiones ya no pueden subir o bajar personas en esa zona.

"Si ha generado un impacto, ni siquiera están trabajando ahí y no se ha informado para cuando pudiera quedar terminada la obra, lo que está afectando a muchos", narraron.

No obstante, consideraron la importancia del desarrollo de dicha obra, al encontrarse este trayecto totalmente dañado por las pasadas lluvias, por lo que se trata de trabajos que deben ser prioridad.

Este crucero será restaurado con concreto hidráulico, luego de haberse anunciado por autoridades municipales, con el objetivo de lograr una mayor durabilidad.