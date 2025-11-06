  • 24° C
Comerciantes del centro de Hermosillo contratan perito eléctrico certificado

Algunos pagaron más de 10 mil pesos; Waldo,s no es parte de su colectivo

Nov. 06, 2025
Rubén López Peralta, presidente de la Unión de Comerciantes del Centro de Hermosillo
Hasta once mil pesos tuvieron que pagar los comerciantes locales del centro de Hermosillo para contratar a un especialista en electricidad para que llevara a cabo las revisiones correspondientes para poder abrir sus locales, informó Rubén López Peralta, presidente de la Unión de Comerciantes del Centro de Hermosillo.

Explicó que desde el día domingo, un día después de la tragedia en la tienda Waldo´s, fueron notificados por el área de Protección Civil Municipal, para que cerraran los comercios. A través de un oficio les solicitaron que presentaran un dictamen eléctrico actualizado, vigente, y un dictamen estructural de cada uno de los locales.

Derivado de lo anterior, a partir del lunes 3 de noviembre contrataron a un eléctrico certificado como perito avalado con cédula, quien estuvo visitando los comercios que están por la calle Juárez, Morelia y Matamoros, que son las avenidas que tienen circulación y que son los comercios que están en la misma manzana donde se encuentra Waldo´s.

"El perito estuvo realizando las revisiones en las instalaciones eléctricas. Algunos de ellos aprobaron desde la primera visita, otros tuvieron pequeños comentarios que fueron resueltos durante el día. Entonces, durante el lunes logramos abrir cuatro comercios. El martes abrimos diez comercios más. El miércoles abrimos otros cuatro comercios. Y ahorita tenemos pendiente cinco comercios más por abrir", indicó López Peralta.

El pago del perito certificado, se realizó con recurso propio y de manera independiente por cada uno de los locales. "Tuvimos que pagar desde los negocios muy chiquitos 2 mil 500 pesos y más las reparaciones que requirieron. Y hay negocios que pagaron entre 10 mil, 11 mil pesos los que tenían transformador", detalló el presidente de la Unión de Comerciantes del Centro de Hermosillo.

Rubén López Peralta, aclaró que la tienda Waldo´s no pertenece a la Unión de Comerciantes del Centro de Hermosillo, y que ningún comercio que forma parte de este gremio tiene algún transformador instalado dentro de sus instalaciones, y que están trabajando en atender lo que la autoridad les ha solicitado que realicen.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

