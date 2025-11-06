Se confirma la muerte de Marco Segundo, víctima de la explosión en Waldo´s con el 90% de su cuerpo quemado

Las hijas de Marco Segundo Reyes, un hombre de 81 años que resultó gravemente herido en la explosión del Waldo´s, confirmaron su fallecimiento luego de varios días de lucha por su vida. El adulto mayor, quien trabajaba como paquetero en la tienda, sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el 90 por ciento de su cuerpo durante el siniestro ocurrido el pasado sábado, donde perdieron la vida 23 personas, sumando ahora con esta baja más, un total de 24 personas.

EL ÚLTIMO ADIÓS DE SUS HIJAS

Tras varios días en estado crítico en la clínica del Noroeste, Marco Segundo presentó un paro respiratorio y posteriormente un fallo multiorgánico que le arrebató la vida. Su hija, Dulce Segundo, informó que la familia iniciará acciones legales contra la empresa responsable, aunque primero desean despedirse de su padre con respeto y dignidad.

El incendio ocurrido en la tienda Waldo´s cobró la vida de 23 personas, entre ellas menores de edad, mujeres embarazadas y trabajadores del establecimiento.

De acuerdo con los reportes, las víctimas fueron:

2 niñas

4 niños

12 mujeres adultas, una de ellas embarazada

5 hombres adultos

Entre los identificados se encuentran:

Carmen Cecilia Aguilar Tirado, Karla Cota Aguilar, sus hijos de 9 y 6 años, Zelma Adilene Quintero Rojas, Alejandro Fernández Quintero, Danna Quintero, Guadalupe Córdova, Jesús Murrieta, Jhoana Guadalupe Hernández Sánchez, Guadalupe Castro y su hija por nacer, la madre de Guadalupe Castro, Alejandro Fernández (niño), Marcos González, Julio César Salas, María Guadalupe Pérez, Joaquín Ortíz, María Luz Tánori, Ana María Cortéz, Edith Eloína Villa, su hija, Carlos Arriola Ramírez y una mujer de 38 años originaria de Caborca cuyo nombre no se reveló.

EXPERTOS APUNTAN A NEGLIGENCIA Y FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD

Tras la tragedia, especialistas en Protección Civil y líderes empresariales coincidieron en que la tienda no debió haber estado operando sin un plan interno de seguridad aprobado.

El especialista Mariano Katase Ruiz explicó que hubo omisiones graves tanto por parte de la empresa como de las autoridades, ya que el negocio no debía abrir sus puertas sin un Programa Interno de Protección Civil en regla.

Por su parte, Javier Moreno Durán, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Hermosillo, señaló que aunque las autoridades no cumplan con las revisiones correspondientes, los empresarios también son responsables de garantizar la seguridad de sus establecimientos y empleados.

UNA TRAGEDIA QUE PUDO EVITARSE

El fallecimiento de Marco Segundo se suma a la larga lista de víctimas de un accidente que, según los expertos, pudo haberse evitado con medidas básicas de prevención y protocolos adecuados. Su familia, junto con otras afectadas, exige justicia y sanciones para quienes permitieron que la tienda operara en condiciones inseguras.

La memoria de Marco y de las demás víctimas quedará como un recordatorio de la importancia de priorizar la seguridad y la vida humana por encima de la operación comercial.