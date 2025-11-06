Sube a 24 el número de fallecidos por la explosión de la tienda Waldo´s

Luego de seis días de lucha por vivir, esta tarde falleció el señor Marco Segundo Reyes, de 81 años de edad, a causa de las complicaciones derivadas de las quemaduras sufridas en el lamentable suceso en el Waldo´s ocurrida hace unos días en Hermosillo, publicó el gobernador del Estado, Alfonso Durazo Montaño.

Fue a través de su cuenta oficial de "X", donde dio a conocer la noticia, que por consiguiente aumenta el número a 24 personas fallecidas por este siniestro. "A sus familiares y amigos les expreso mis más sinceras condolencias y les reitero que cuentan con todo el apoyo y acompañamiento de mi gobierno en estos momentos tan difíciles", expresó el mandatario

Además, reafirmó su compromiso de llegar al fondo de esta tragedia que de acuerdo a sus palabras ha lastimado como sociedad.

El señor Marco, quien era paquetero en la tienda Waldo´s, tenía quemaduras graves en el 90 por ciento de su cuerpo, y se encontraba internado en la clínica del Noroeste, ubicada también en la capital del Estado, y que hasta el día miércoles, continuaban solicitando donadores de sangre para continuar la atención, siempre ateniéndose en un estado de salud crítico, lo que llevó como consecuencia que no fuera candidato a trasladarse a Phoenix, Arizona para atención especializada.