Sheinbaum Pardo pide transparencia en caso de tienda Waldo´s

La presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que la situación que pasa la capital del Estado respecto al tema de la explosión de la tienda Waldo´s, es una situación lamentable y que primero es obligación de toda autoridad atender a las víctimas como lo ha estado haciendo el gobierno de Sonora al estar muy cerca de todas las familias apoyar en todo lo que se requiera.

Aunado a lo anterior dijo que después se debe actuar en la investigación para que sea justicia, la cual debe ser profunda para saber las causas de por qué ocurrió esta lamentable situación donde perecieron 23 personas, debido a una explosión causada por un transformador que estaba dentro de la tienda y que partir de esto hay que deslindar responsabilidades.

"La primera responsabilidad es de quien tiene un negocio. La autoridad, por supuesto tiene la responsabilidad de inspeccionar y que las leyes sean adecuadas e inspeccionar conforme a las leyes, pero tiene que haber una responsabilidad muy importante de quien administra o quien tiene un negocio", señaló Sheinbaum Pardo.

Resaltó que tener un negocio lleva una responsabilidad, sobre todo cuando se trata de lugares donde las personas acceden a una tienda, reiterando que deben deslindar responsabilidades. "En qué circunstancia estaba el transformador, hay que hacer la investigación para que la fiscalía del Estado pueda decir esto fue lo que ocurrió y estas son las responsabilidades. Por otro lado, lo que establece la propia legislación de atención a víctimas tiene que ver con la reparación hasta donde se pueda y lo acepten las familias y segundo es la no repetición".

Respecto al segundo punto que mencionó dijo que es muy importante para que en la medida de lo posible se disminuya al máximo la probabilidad de que ocurra una situación como esta, pues tiene que ver precisamente con la revisión de las leyes de protección civil. "¿Quién tiene esas responsabilidades? ¿Cuántos inspectores hay? ¿Qué tanto debe haber? ¿terceros responsables? Por ejemplo, en la Ciudad de México se modificó la Ley de Protección Civil y además de los propios inspectores se habilita a los especialistas en protección civil".

En este mismo sentido, expuso como ejemplo a los llamados "DRO" que son los Directores Responsable de Obra, en la revisión de las estructuras o de los especialistas estructuristas para que un tercero acreditado pueda hacer estas revisiones y pueda ampliarse, para que posteriormente el negocio pueda tener la certificación de protección civil.

"Todo esto debe ocurrir en el caso de Sonora, atender a las víctimas, cumplir con la ley de atención a las víctimas y al mismo tiempo la justicia y la no repetición de un caso así. Y eso es lo que yo estoy segura que va a ocurrir en el caso de Sonora", apuntó la presidenta.

Sobre el tema de la responsabilidad que pudiera tener la Comisión Federal de Electricidad (CFE), mencionó que en todo debe haber transparencia. "En lo que se requiera de la investigación que está haciendo la fiscalía", puntualizó.