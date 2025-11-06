Revisan el manejo del Fondo de Aportaciones

Varias irregularidades se han presentado en relación con el Programa Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (Faispiam), en el que, con una inversión de 23 millones de pesos, se beneficiarán comunidades de Huatabampo, informó Abel Ramírez Torres, vocal 1 del Comité de Contraloría Social.

Por tal motivo, dio a conocer que este jueves, a las 11 de la mañana, en el "Guamúchil de la Democracia", frente al Palacio Municipal, se llevará a cabo una reunión de "carácter urgente", con la asistencia de habitantes de esos poblados, que pertenecen a la Microrregión de El Júpare.

Indicó que la fecha límite para ejercer los recursos es el 30 de noviembre, por lo que, si las obras no se inician a tiempo, el dinero se devolverá al Gobierno Federal.

"Hay mucha inconformidad por varias anomalías. Es lo que vamos a tratar en la reunión, para evitar que los recursos se regresen. Debemos tener organización, unidad y compromiso en cada comunidad, que recibirá, cada una, 427 mil pesos", señaló.

"Hemos recibido, a través de diferentes medios y vías, muchas quejas por parte de la gente de las comunidades, por ejemplo, en cuanto a que algunas obras definidas por los comités no están siendo respetadas", agregó.

Ramírez Torres mencionó que los poblados beneficiados son: San Antonio, Cuchilla de San Antonio, Mochibampo, Chapultepec, Moroncárit, Sábila, Bachantahui, Riíto (Colonita), Campo 19, Unificación Campesina, Riíto Mazaray, Bacapaco, Cuchilla del Etchoropo, Loma del Etchoropo, Etchoropo, Los Buidbores, Torocoba, 6 de Enero, Guacaporo, Loma de Moroncárit, Esperanza, La Escalera, La Primavera, Chijubampo, Huepaco, 6 de Abril, El Júpare, 17 de Octubre, Pueblo Viejo, La Esquina.

Asimismo, están Las Milpas, Las Mamias, Aquichopo, La China, La Arenita, La Oraba, El Vigía, Embarcadero, Las Parras, Las Parritas (Changuito), La Trinidad, El Dátil, Reforma, Predio Morelos, Pozo Dulce, La Rueda, Juliantabampo, Zamicarit, Cochera, Badburo, Buiyarumo, Navobaxia, Sufragio y La Rosita.

