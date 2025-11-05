  • 24° C
Sonora

Detectan fallas de seguridad en comercios de Huatabampo

El coordinador local de Protección Civil dijo que también ya giró instrucciones a su personal para que actúe de manera más estricta

Nov. 05, 2025
Muchas empresas y comercios de Huatabampo se han negado a las revisiones iniciadas el lunes por Protección Civil Municipal, por lo que se pedirá apoyo a nivel estatal, informó Manuel Antonio Yocupicio Yin.

El coordinador local de Protección Civil dijo que también ya giró instrucciones a su personal para que actúe de manera más estricta y, en caso de que los negocios insistan en la negativa, se proceda a la suspensión o clausura.

"Hasta el momento no se ha cerrado ningún establecimiento, seguiremos realizando inspecciones, por la seguridad de los clientes y de los mismos comerciantes, para evitar  tragedias como la ocurrida el sábado en la tienda Waldo's de Hermosillo", señaló.

Indicó que, por lo que respecta a los comercios que ya fueron revisados, en algunos se detectaron problemas como el de qué extintores no estaban en fácil acceso, falta de señalización y falta de salidas de emergencia adecuadas.

 Yocupicio Yin aclaró que estos recorridos los llevan a cabo de manera permanente, pero ahora se han reforzado por los hechos registrados en la capital de Sonora.

"Son instrucciones del alcalde Alberto Vázquez Valencia garantizar espacios más seguros para todos. La seguridad de nuestra gente es una prioridad y no podemos esperar a que ocurra algo grave para actuar", manifestó.

"La  prevención es una tarea de todos, por lo que hacemos un llamado a los comerciantes y empresarios para que revisen constantemente sus instalaciones, que sus salidas de emergencia estén libres de obstáculos, que cuenten con extintores vigentes y en lugares visibles y adecuados y que su personal sepa cómo actuar ante cualquier eventualidad", agregó.

Finalmente, el titular de Protección Civil recomendó a los huatabampenses estar siempre atentos, identificar las rutas de evacuación en los lugares que visitan y seguir las indicaciones de las autoridades.

Raúl Armenta
Raúl Armenta

Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Cuento con más de 30 años de experiencia laboral, como reportero, columnista, corrector de estilo y editor, en medios impresos, radiofónicos y digitales, así como en áreas de difusión gubernamental.

