Navojoa sin brotes explosivos por dengue, pero llaman a no confiarse

Es de destacar que en Navojoa no hay brote de dengue, como se presenta en municipios como Guaymas o Hermosillo, gracias a las acciones implementadas en el combate contra el mosco transmisor, lo que ha permitido que se tenga una estadística baja de casos, informó Juan Carlos Cañedo, director de Salud Municipal.

El funcionario municipal señaló que los programas permanentes de descacharre por parte de la dependencia, adicional a las jornadas de fumigación que realiza el Distrito de Salud #5, han aportado a que no se tenga un incremento grave en cuanto a casos.

El dato oficial que presenta la Secretaría de Salud en Sonora, con corte hasta el pasado 25 de octubre, es que en Navojoa se han contabilizado 33 casos en el año, lo que representa tan solo el 2 por ciento de los casos registrados en todo el estado.

No obstante, confirmó que si se han presentado casos graves, por lo que es indispensable el que la población se sume con la prevención, eliminando cacharros y retirando criaderos potenciales de moscos, adicional al retiro de maleza, al ser una zona donde se refugian moscos.

La estadística presentada por la Dirección de Salud Municipal, es que hasta el pasado 31 de octubre, en Navojoa se han levantado 471 toneladas en 124 jornadas de descacharre que se han realizado, con actividades que se han tenido de manera permanente durante todo el año.

Cañedo explicó que las jornadas de descacharre se realizan por la mañana, siendo por las noches cuando se lleva a cabo el trabajo de fumigación, un complemento que ha dejado buenos resultados.

"Estamos trabajando toda la semana, seguimos recogiendo objetos que puedan almacenar agua y las recomendaciones a la ciudadanía es el de eliminar todo lo que pueda almacenar, que tengan mayor conciencia en la lucha contra el dengue para seguir teniendo un impacto positivo", culminó.