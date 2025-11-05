  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 5 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Alcalde de Hermosillo confía en que Fiscalía llegará hasta las últimas consecuencias

Cabe destacar que el Gobierno Municipal y Estatal continúan trabajando en coordinación en el caso de Waldo´s

Nov. 05, 2025
Alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez
Alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez

El alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, informó que continúan trabajando en la colaboración de la investigación del caso de la explosión de la tienda Waldo´s de la capital del Estado, y al igual que el gobernador, Alfonso Durazo Montaño, también anunció la separación del cargo del titular de Protección Civil Municipal.

"Hermosillo está unido en un sentimiento de luto y solidaridad. La explosión ocurrida este fin de semana es una tragedia que nos ha dolido profundamente a todas y a todos. Desde el primer momento, servidores públicos municipales se volcaron para atender esta emergencia", dijo Astiazarán Gutiérrez.

Resaltó que la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJES) ya está investigando y que como gobierno municipal confían en que se llegará hasta las últimas consecuencias porque lo merecen las familias y la ciudad de Hermosillo.

Por otra parte, el alcalde también reconoció y agradeció el trabajo que realiza el cuerpo de bomberos de Hermosillo, la Policía Municipal, Cruz Roja, DIF, personal de salud y cuerpos de rescate. "Para los ciudadanos que ayudaron a salvar vidas, todo mi reconocimiento".

Asimismo, a través de un mensaje oficial, dio a conocer que debido a la tragedia ocurrida el pasado sábado 1 de noviembre, solicitó la separación del cargo al titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Hermosillo, Fernando Morales, para que desde un espacio de neutralidad pueda seguir colaborando con la investigación correspondiente al caso.

Astiazarán Gutiérrez mencionó que seguirán trabajando en total coordinación con el gobierno del Estado. "Porque ahora lo más importante es estar del lado de las víctimas y de sus familias, para que Hermosillo siga dando lo mejor de sí en medio de este lamentable suceso. Seguiremos brindando todo nuestro apoyo a las víctimas y a sus familiares", puntualizó.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

Contenido Relacionado
La solidaridad fue protagonista en la tragedia
Sonora

La solidaridad fue protagonista en la tragedia

Noviembre 05, 2025

Rosa y sus amigas apoyaron con alimentos a familiares de víctimas de explosión de Waldo´s

Sin licencia de funcionamiento el 90% de negocios formales
Sonora

Sin licencia de funcionamiento el 90% de negocios formales

Noviembre 05, 2025

Canaco está apoyando con las gestiones de trámites

Trasladan a María Isabel, víctima de explosión en tienda Waldos, a un hospital en Phoenix
Sonora

Trasladan a María Isabel, víctima de explosión en tienda Waldo's, a un hospital en Phoenix

Noviembre 05, 2025

La joven, quien tenía poco tiempo trabajando en la tienda, fue trasladada en una ambulancia aérea acompañada de personal médico y un familiar