La solidaridad fue protagonista en la tragedia

Rosa Martha Rodarte, en cuanto se enteró de la noticia de la explosión investigó donde se encontraban internados los heridos por la explosión de la tienda Waldo´s y de inmediato se organizó con unas amigas para poder llevar ayuda, la cual terminó siendo comida para los familiares que se encontraban en espera de noticias.

Narró que estaba con su hijo haciendo unas tareas y cuando se enteraron como a las cuatro de la tarde de que se había registrado una explosión en la tienda del centro de Hermosillo y fue cuando se pusieron de acuerdo entre amigas para ir a ver a dónde había personas afectadas para ayudarlas en lo que pudieran.

"Fuimos a varios hospitales del IMSS, Issste, la clínica Noroeste, también al CIMA y otros, a ver si había personas ahí y también las mismas familias afectadas nos iban diciendo hacia dónde movernos, yo creo que encontramos alrededor, yo creo que como unas 30, 40 personas y en unos hospitales ya estaban siendo dados de alta a los familiares", detalló Rosa Martha.

Una vez que vieron cómo estaba la situación durante su recorrido, se dieron a la tarea de comprar la comida, porque fue lo que detectaron que necesitaban las familias que estaban en espera. "Íbamos a ver qué es lo que se les ofrecía de medicamento, sobre lo que pudiéramos apoyarlos y ya fue cuando ahí mismo no nos dimos cuenta de que no había ni comido, ya era tarde, fuimos nosotros como a las siete, y no habían cenado todavía, entonces no se querían despegar de ahí de sus familiares afectados y fue cuando fuimos a comprar cenas para llevarles".

Rosa Martha recordó que los familiares estaban muy preocupados por lo que estaba sucediendo, mientras otras familias habían sido informadas que los iban a trasladar a otros hospitales para no pagar los hospitales, las clínicas particulares y pues ellos no accedieron por la gravedad de sus familiares internados.

También contó que mientras recorrían los hospitales e iban saliendo más noticias sobre el caso, se percató que entre las víctimas se encontraba una conocida, quien lamentablemente falleció junto con su hija en el punto del accidente.