Sin licencia de funcionamiento el 90% de negocios formales

En Hermosillo hay más de 14 mil registros de negocios establecidos formales en la ciudad, pero de estos, más del 90 por ciento no tienen licencia de funcionamiento la cual es otorgada por el municipio una vez que se cuentan con todos esos trámites aprobados, informó Javier Gerardo Moreno Durán, presidente la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Hermosillo.

"El municipio ya cuando tienes todos esos trámites como el dictamen eléctrico, te revisa protección civil, ecología, etcétera, entonces el municipio es quien otorga esa licencia de funcionamiento, tienen ellos que tener todos los dictámenes, el dictamen de ecología, el dictamen de protección civil, desde la licencia de uso de suelo", explicó el presidente de Canaco.

Recordó que hace unos días la Canaco estuvo apoyando a los comercios para sacar la licencia, invitando a sus afiliados a la cámara y de igual forma a quienes no son de sus agremiados para apoyarlos con los trámites, lo cual aclaró que aún se encuentran haciendo estas gestiones, debido a que, si no cuentan con la documentación debidamente en regla, se les pudiera cerrar el negocio.

Respecto a que si había inspecciones, dijo que hace poco el municipio mandó más de cuatro mil invitaciones a empresas para que se pusieran al corriente con su licencia de funcionamiento.

"Fue una invitación que hizo el municipio hacia ellos y la verdad lo detuvieron porque era algo demasiado lo que tenían que hacer, imagínate hay 4 mil negocios para empezar, entonces fue cuando nos pusimos de puertos como cámara para hacer esa jornada aquí con nosotros para que se pusieran al corriente", dijo Moreno Durán.

Asimismo, indicó que todos los trámites son por parte del municipio y que hay buena disponibilidad de ayudar, sin embargo, también se busca que los empresarios realmente pongan de su parte y hagan su trabajo para que no pasen desgracias tan tristes para una ciudad.