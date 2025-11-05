Nuevas patrullas para Navojoa llegarán en enero

Tras la reciente entrega de siete moto patrullas para reforzar la capacidad de respuesta por parte de Seguridad Pública, se anunció que en enero próximo, vendrá un equipamiento importante para Navojoa, con lo que se atenderá el rezago que se tiene en patrullas.

Así lo dio a conocer el presidente municipal, Jorge Elías Retes, quien confirmó que se proyecta para enero próximo, que sean adquiridas 20 patrullas pickup y 14 motos más, una solicitud hecha por la Comisaría de Seguridad Pública, quien requiere renovar la flotilla con la que cuenta

Elías Retes describió que la llegada más patrullas, se verá reflejado con una mejor capacidad en los servicios, tanto en las colonias, como en el área rural, atendiendo temas con alta incidencia, como lo es la violencia familiar.

El alcalde de Navojoa precisó que pese al déficit de unidades que ha tenido Seguridad Pública, se ha logrado el mantener la vigilancia y la operatividad por toda la ciudad, sin que el limitante representara un retraso en le tema de la seguridad.

Hasta antes de la entrega de las siete moto patrullas, Navojoa llegó a contar con un promedio de 15 patrullas en funciones, debido a que algunas habían cumplido su tiempo de vida útil, adicional a motocicletas utilizadas por Tránsito Municipal.

El Ayuntamiento de Navojoa busca que con el incremento de unidades, se mantenga entre los municipios con más de 100 mil habitantes más seguros del estado, con una tasa de incidencia delictiva baja y sin delitos de alto impacto.