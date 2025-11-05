Hospitales en Navojoa con rezago importante; no solo es el IMSS

Además del término del nuevo hospital del IMSS en Navojoa como una necesidad importante para reforzar la atención médica de miles de familias, también se deben atender los rezagos que se presentan en instituciones como Isssteson e Issste, en el que las quejas son constantes.

Así lo consideró el activista social y dirigente del movimiento Poder del Pueblo de Sonora, Jesús Román Zamorano, ante las condiciones precarias referentes a atención médica que se tienen en Navojoa al interior de los hospitales públicos.

Describió que las quejas por atención médica se han vuelto constantes, al encontrarse los hospitales rebasados ante la demanda que se requiere, lo que ha impactado en que derechohabientes busquen en clínicas privadas un derecho que no se les cumple.

"Tristemente, no hay especialistas, pero también tenemos la falta de medicamentos y hasta la infraestructura de los hospitales que ha quedado obsoleta en algunos casos, se requieren inversiones para recuperar los servicios de salud en Navojoa", explicó.

El líder social resaltó que si bien, las quejas más fuertes llegan desde el hospital del IMSS, aseguró que también el resto de las unidades de salud siguen sin cumplirle a los ciudadanos, en el que en ocasiones se les subroga el servicio a clínicas privadas o son enviados a otras ciudades por atención médica, lo que termina por representar una carga económica.

Por ello, refrendó al llamado a las instituciones gubernamentales en priorizar la salud y mejorar los hospitales del municipio, revisar las muchas áreas de oportunidad que se presentan y ofrecer en verdad un sistema de salud eficiente.

"Hay mucha necesidad aún por el tema de salud en Navojoa, esto es en todos los servicios de salud", concluyó.