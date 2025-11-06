Gobernador remueve al titular de Protección Civil

El gobernador Alfonso Durazo Montaño ordenó la separación del cargo del Coordinador Estatal de Protección Civil, Armando Castañeda Sánchez, en tanto la investigación del incendio en la tienda Waldo’s siga su curso por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora.

Esto, con el fin de evitar el riesgo de ser juez y parte, y para brindar mayor certeza y transparencia a los trabajos de investigación que realiza la Fiscalía.

Afirmó que es legítimo que haya voces críticas y que exista incredulidad en algunos sectores de la población respecto a dicha investigación, ante lo cual serán escuchadas, ya que toda decisión parte de la voz del pueblo.

“En virtud de ello, he solicitado al titular de la Coordinación de Protección Civil del Gobierno del Estado que se separe del cargo por el tiempo que dure la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de Justicia del Estado, con el propósito de evitar el riesgo de ser juez y parte en dicha investigación”, expresó.

Durazo Montaño aseguró que su Gobierno “responderá con verdad, con justicia y con humanidad. Verdad para que no haya dudas, y justicia para que no haya impunidad. Esa es la ruta que seguiremos: humildad para escuchar, firmeza para actuar y memoria para no olvidar”.

TAMBIÉN AL COORDINADOR MUNICIPAL

A través de un mensaje oficial, el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán, dio a conocer que, debido a la tragedia ocurrida el pasado sábado 1 de noviembre, solicitó la separación del cargo al titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Hermosillo, Fernando Morales, para que desde un espacio de neutralidad pueda seguir colaborando con la investigación correspondiente al caso.

Astiazarán Gutiérrez mencionó que seguirán trabajando en total coordinación con el Gobierno del Estado. “Porque ahora lo más importante es estar del lado de las víctimas y de sus familias, para que Hermosillo siga dando lo mejor de sí en medio de este lamentable suceso. Seguiremos brindando todo nuestro apoyo a las víctimas y a sus familiares”, puntualizó.

Resaltó que la Fiscalía General de Justicia del Estado (Fgjes) ya está investigando, y que como Gobierno Municipal confían en que se llegará hasta las últimas consecuencias, porque lo merecen las familias y la ciudad de Hermosillo.

También reconoció y agradeció el trabajo que realiza el cuerpo de Bomberos de Hermosillo, la Policía Municipal, Cruz Roja, DIF, personal de salud y cuerpos de rescate. “Para los ciudadanos que ayudaron a salvar vidas, todo mi reconocimiento”.

El mandatario Estatal informó que ha mantenido comunicación personal con las familias de las víctimas y de las personas lesionadas que continúan recibiendo atención médica