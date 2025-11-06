Clima en Sonora hoy, 6 de noviembre: se espera un nuevo frente frío el sábado

La Coordinación Estatal de Protección Civil, con base en la valoración y análisis de la información meteorológica general y en coordinación con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y diversas fuentes oficiales de los Estados Unidos, informa que durante este jueves se mantendrán condiciones estables en el estado de Sonora.

Se prevé cielo mayormente despejado y sin probabilidad de lluvia en la mayor parte del territorio sonorense. Asimismo, se espera la presencia de rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora sobre la región costera.

En cuanto a las temperaturas, se mantendrá un ambiente frío a fresco en la región montañosa, con valores mínimos entre 0°C y 9°C al amanecer, mientras que durante la tarde se prevé un ambiente cálido a caluroso, alcanzando valores entre 35°C y 40°C en zonas del centro y sur del estado.

De acuerdo con los pronósticos, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste del país el próximo 8 de noviembre, lo que ocasionará un descenso gradual en las temperaturas, así como rachas de viento moderadas en distintas regiones de la entidad.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

Hermosillo : Mínima de 17°C y máxima de 36°C; humedad relativa del 45%. Vientos promedios de 10 km/h con rachas de hasta 50 km/h. Cielos despejados y 0% de probabilidad de precipitación.

: y máxima de 36°C; humedad relativa del 45%. Vientos promedios de 10 km/h con rachas de hasta 50 km/h. y 0% de probabilidad de precipitación. Ciudad Obregón : Mínima de 18°C y máxima de 37°C; humedad del 55%. Vientos promedios de 10 km/h con rachas de 50 km/h. Cielos despejados y sin probabilidad de lluvia .

: y máxima de 37°C; humedad del 55%. Vientos promedios de 10 km/h con rachas de 50 km/h. y . Nogales : Mínima de 7°C y máxima de 28°C; humedad del 55%. Vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos despejados y sin lluvia.

: y máxima de 28°C; humedad del 55%. Vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h. y sin lluvia. San Luis Río Colorado : Mínima de 15°C y máxima de 31°C; humedad del 60%. Vientos de 10 km/h con rachas de 45 km/h. Cielos despejados y sin precipitación .

: y máxima de 31°C; humedad del 60%. Vientos de 10 km/h con rachas de 45 km/h. y . Navojoa : Mínima de 17°C y máxima de 38°C; humedad del 55%. Vientos promedios de 10 km/h con rachas de 50 km/h. Cielos despejados .

: y máxima de 38°C; humedad del 55%. Vientos promedios de 10 km/h con rachas de 50 km/h. . Agua Prieta : Mínima de 7°C y máxima de 29°C; humedad del 65%. Vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos despejados .

: y máxima de 29°C; humedad del 65%. Vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h. . Guaymas: Mínima de 20°C y máxima de 35°C; humedad del 55%. Vientos promedios de 10 km/h con rachas de hasta 60 km/h. Cielos despejados y sin probabilidad de precipitación.

La Coordinación Estatal de Protección Civil recomienda a la población mantenerse informada de los avisos oficiales y tomar precauciones ante las rachas de viento, especialmente en zonas costeras y de montaña.