Unión de Usuarios listos para nueva marcha contra CFE

Con la finalidad de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se responsabilice en verificar los transformadores y brindar el mantenimiento que corresponde para evitar accidentes tales como el ocurrido el pasado 1 de noviembre en la tienda Waldo`s y otros tantos en diversos puntos, la Unión de Usuarios convocó a un mitin en las instalaciones de la comisión en la capital del Estado, informó Ignacio Peinado Luna, dirigente del colectivo.

Dijo que será una marcha y mitin en el marco de los 59 años de lucha social por mejores servicios públicos, y que la concentración será a partir de las 16:00 horas en el Jardín Juárez ubicado en la colonia centro, a escasas cuadras donde ocurrió la explosión de la tienda mencionada donde hubo pérdidas humanas.

Peinado Luna hizo referencia a que el pasado 23 de agosto, hicieron una actividad similar a la que se convoca nuevamente, donde ya se venía advirtiendo que si no se inspeccionaban los transformadores los ciudadanos quedaban vulnerables ante una posible tragedia, la cual, lamentablemente sucedió el sábado pasado.

"Los hechos dan cuenta de la negligencia y la omisión por parte de la CFE, hay más de diez transformadores que han estado explotando y que seguramente por mucho han de elevar el número, y esto son transformadores públicos no solo privados que al final del día son reguladores que le competen y están bajo la responsabilidad de la CFE", señaló Peinado Luna.

El líder de la Unión de Usuarios dijo que siguen llamando a las autoridades para que realmente haya un plan de acción inmediato para el mantenimiento integral del equipo de transformadores de subestaciones de la infraestructura de comisión porque es un tema que urge.

"También es importante subrayar que nos sentimos inseguros particularmente en el primer cuadro de la ciudad porque pareciera que estamos sentados en una bomba de tiempo, al percatarnos que autoridades y avalado por CFE, han privilegiado la estética antes que la seguridad que eso da cuenta el número de transformadores subterráneos que han colocado en el centro", puntualizó el líder del colectivo.