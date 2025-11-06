  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 6 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

EUA declara bases militares zonas fronterizas

Advierte que inmigrantes pudieran ser juzgados con cargos criminales

Nov. 06, 2025
Roberto B. Domínguez Jr., subjefe interino de operaciones en la sede central de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos
Roberto B. Domínguez Jr., subjefe interino de operaciones en la sede central de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos

Como parte de los nuevos cambios en la frontera sur de Estados Unidos luego de haber iniciado su año fiscal, algunas zonas se han declarado áreas de defensa nacional, es decir, son consideradas como una base militar donde las personas pueden ser arrestadas y tener cargo criminal, informó Roberto B. Domínguez Jr., subjefe interino de operaciones en la sede central de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos.

Sobre este tema, advirtió a quienes intentan cruzar la frontera de manera ilegal, antes cuando eran detenidos por la patrulla fronteriza se les hacía un cargo administrativo, pero actualmente como parte de las nuevas medidas de seguridad para evitar el cruce ilegal, se sumará el cargo de criminal y lo que resulte.

“Si contratan organizaciones para el cruce ilegal, obtendrán cargo como criminal, por hacer eso, por apoyar a las organizaciones, entonces hay muchos cambios por la frontera, nosotros estamos poniendo las leyes al máximo y las deportaciones siguen”, dijo Roberto B. Domínguez Jr.

Explicó que estas organizaciones han sido declaradas organizaciones terroristas por los Estados Unidos, por lo tanto, puede ser presentado con cargos diciendo que la persona está apoyando a dichas organizaciones, entonces entra en la categoría de cargos criminales y después de eso será entregada por los cargos administrativos, y luego la deportación.

Además, aclaró que sigue en pie que, al hablar de deportación, no siempre se trata de enviarlos al país de origen, sino que pudiera ser a otro país y que esta es otra de las consecuencias que la gente pueda encontrar si es detenida por la patrulla fronteriza.

Tanto el tema de las bases militares como las deportaciones a puntos aleatorios, ya están vigentes y estas medidas tomarán más fuerza de acuerdo a lo que vaya indicando el presidente Donald Trump.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

Contenido Relacionado
Comerciantes del centro de Hermosillo contratan perito eléctrico certificado
Sonora

Comerciantes del centro de Hermosillo contratan perito eléctrico certificado

Noviembre 06, 2025

Cabe destacar que el pago, se realizó con recurso propio y de manera independiente por cada uno de los locales

Sube a 24 el número de fallecidos por la explosión de la tienda Waldo´s
Sonora

Sube a 24 el número de fallecidos por la explosión de la tienda Waldo´s

Noviembre 06, 2025

El gobernador del Estado, Alfonso Durazo Montaño, confirmó a través de su cuenta de X, la muerte del señor Marco

Unión de Usuarios listos para nueva marcha contra CFE
Sonora

Unión de Usuarios listos para nueva marcha contra CFE

Noviembre 06, 2025

Será la segunda que se realiza este año para inspeccionar transformadores