EUA declara bases militares zonas fronterizas

Como parte de los nuevos cambios en la frontera sur de Estados Unidos luego de haber iniciado su año fiscal, algunas zonas se han declarado áreas de defensa nacional, es decir, son consideradas como una base militar donde las personas pueden ser arrestadas y tener cargo criminal, informó Roberto B. Domínguez Jr., subjefe interino de operaciones en la sede central de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos.

Sobre este tema, advirtió a quienes intentan cruzar la frontera de manera ilegal, antes cuando eran detenidos por la patrulla fronteriza se les hacía un cargo administrativo, pero actualmente como parte de las nuevas medidas de seguridad para evitar el cruce ilegal, se sumará el cargo de criminal y lo que resulte.

“Si contratan organizaciones para el cruce ilegal, obtendrán cargo como criminal, por hacer eso, por apoyar a las organizaciones, entonces hay muchos cambios por la frontera, nosotros estamos poniendo las leyes al máximo y las deportaciones siguen”, dijo Roberto B. Domínguez Jr.

Explicó que estas organizaciones han sido declaradas organizaciones terroristas por los Estados Unidos, por lo tanto, puede ser presentado con cargos diciendo que la persona está apoyando a dichas organizaciones, entonces entra en la categoría de cargos criminales y después de eso será entregada por los cargos administrativos, y luego la deportación.

Además, aclaró que sigue en pie que, al hablar de deportación, no siempre se trata de enviarlos al país de origen, sino que pudiera ser a otro país y que esta es otra de las consecuencias que la gente pueda encontrar si es detenida por la patrulla fronteriza.

Tanto el tema de las bases militares como las deportaciones a puntos aleatorios, ya están vigentes y estas medidas tomarán más fuerza de acuerdo a lo que vaya indicando el presidente Donald Trump.