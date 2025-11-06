Inspecciona Protección Civil el Mercado Municipal de Navojoa

Ahora es el Mercado Municipal "Manuel Ávila Camacho" de Navojoa la zona en el que se está inspeccionando que los establecimientos cumplan con la normativa de Protección Civil, lo que represente mayor seguridad para los trabajadores y clientes que acudan.

Fue la Coordinación Municipal de Protección Civil (UMPC), quien realizó inspecciones a los comercios, en el que se detectó que algunos sobrepasan la delimitación de sus áreas, dejando pasillos más angostos y representando cierto riesgo.

Los establecimientos están obligados a no sobrepasar la línea amarilla, sin embargo, algunos de ellos no cumplían la normativa, por lo que se les recomendó el reajustar sus espacios; en el caso de que prevalezca el incumplimiento, serán acreedores a una sanción.

Ante esta nueva medida que se está aplicando, locatarios del Mercado Municipal externaron que es una medida muy buena, garantizando la seguridad de todos los que acudan a realizar sus compras.

Jesús Alberto Nuño, locatario del Mercado, precisó que en los últimos días, se han estado revisando los accesos y salidas, además de que se está realizando el exhorto a que no sobrepasen las líneas amarillas que delimitan sus espacios, inspecciones que consideró, son muy buenas.

"Es una medida muy buena, ya que en el Mercado algunos comercios incumplían con la normativa, ya con esto, se estarían apegando a los lineamientos establecidos, que todos conocíamos, pero no todos cumplían", abundó.

Esta revisión por parte de Protección Civil, se mantendrá durante los próximos días al interior del Mercado, en el que a la par, se están revisando otros establecimientos para revisar que cumplan la normativa.

DATO:

Cabe destacar que tan solo en el Mercado Municipal de Navojoa, son en promedio 250 establecimientos que se tienen.