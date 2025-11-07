Sismo de 5.7 grados de magnitud en Baja California sacude a Guaymas

Autoridades de Protección Civil en Sonora reportaron que hasta el momento no se registran afectaciones en el municipio de Guaymas tras el sismo percibido durante la madrugada de este viernes.

De acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional (SSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 5:04 a.m. y tuvo una magnitud de 5.7, con epicentro a 71 kilómetros al noreste de Santa Rosalía, en el estado de Baja California Sur, a una profundidad aproximada de 10 kilómetros.

El sismo también fue reportado por el Centro Sismológico Europeo-Mediterráneo (EMSC), que informó magnitudes preliminares de entre 5.6 y 5.7 grados, mientras que redes de monitoreo ciudadano, como RaspberryShake, confirmaron el evento sísmico.

En Guaymas, Empalme, San Carlos, Comisaría Miguel Alemán y Hermosillo, así como otras localidades del sur de Sonora, algunos habitantes indicaron haber sentido un ligero temblor, aunque sin daños materiales ni personas lesionadas.

Según estimaciones sismológicas, el movimiento fue moderado y de poca profundidad, por lo que no se esperan consecuencias graves, más allá de la percepción del temblor en zonas cercanas al Golfo de California.

AUTORIDADES AMPLÍAN RECORRIDOS PREVENTIVOS EN COMUNIDADES COSTERAS

Las autoridades estatales y municipales de Sonora extendieron los recorridos preventivos a más comunidades de la región costera. El movimiento telúrico ocurrió a las 5:04 a.m., de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), que también ha reportado en las últimas horas otros sismos de menor intensidad en la misma zona.

Hasta el momento, no se registran afectaciones en comunidades de Sonora, mientras continúan las labores de supervisión y recorridos preventivos en Bahía de Kino, Comisaría Miguel Alemán, así como en los municipios de Guaymas y Empalme.

Las autoridades de Protección Civil mantienen el monitoreo constante y exhortan a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales.