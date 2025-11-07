  • 24° C
Sonora

Reabren zona de siniestro de Waldo´s

Se cumple casi una semana de la tragedia y el número de fallecidos aumentó a 24

Nov. 07, 2025
Waldo´s ubucado en calle Doctor Noriega entre Matamoros y Juárez en la colonia Centro
Este viernes se llevó a cabo la reapertura de la zona donde se registró la explosión de la tienda Waldo`s en Hermosillo, que es la calle Doctor Noriega entre Matamoros y Juárez, en la colonia Centro, donde debido a esto se ocasionó la trágica muerte de 24 personas.

La noticia fue confirmada de manera oficial por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), para dar a conocer también que se quedaba restablecida la circulación al tránsito vehicular y al flujo peatonal en el perímetro donde se mantenía el cierre preventivo desde el día del incendio.

Fueron un total de siete días el tiempo que permaneció cerrada esta calle, lo cual, trajo como consecuencia una baja o nula venta en este periodo, aun siendo los comercios que no quedaron dentro del perímetro de resguardo que trazó la fiscalía.

En el lugar de escena se puede observar que, desde la banqueta ubicada justo por la puerta principal de la tienda, las autoridades colocaron unas mamparas con una altura aproximada de tres metros de alto lo que impide la vista hacia el interior de la tienda Waldo´s y asimismo se colocaron unas vallas mientras es custodiado por elementos de la policía estatal y municipal, para garantizar que no se altere ningún indicio relevante para la investigación.

La fiscalía resaltó que, aunque ya se encuentra abierta la calle para la circulación vehicular, por razones de seguridad, no se permitirá el paso de tránsito pesado, camiones urbanos, tractocamiones ni camiones de carga, a fin de preservar la integridad de la zona.

Hasta el momento la fiscalía no ha brindado actualización de los avances de la investigación; sin embargo, reiteró que continúa con las investigaciones para el total esclarecimiento de los hechos, en coordinación con el departamento de tránsito municipal con apoyo operativo en el área para ordenar la circulación y salvaguardar tanto a peatones como automovilistas.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

