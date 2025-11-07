Álamos se alista para peregrinación a la Aduana

Álamos prepara el operativo de seguridad que implementará este 2025 para las fiestas patronales en "La Aduana", en el que año con año por lo menos 20 mil peregrinos caminan sobre la carretera Álamos-Navojoa en señal de fe, un evento que se realiza desde los días previos al 20 de noviembre.

Estas fiestas se convierten en uno de los eventos más atractivos que se desarrollan en Álamos, por familias completas que buscan encontrar con la virgen de Balvanera en el templo "La Aduana", algunos para realizar una petición y otro para agradecer por los milagros cumplidos.

Según la Comisaría de Seguridad Pública en Álamos, la vigilancia se mantendrá permanente durante estos días, debido a que muchos peregrinos caminan cerca de 50 kilómetros desde Álamos o desde Navojoa, lo que obliga a reforzar la vigilancia para evitar alguna tragedia.

Aunque por muchos años, este evento se ha mantenido con saldo blanco, Seguridad Pública describió que se tendrán elementos distribuidos por toda la carretera, además del filtro principal al llegar a la comunidad de la Aduana, para regular el ingreso y tener un mejor control.

No obstante, llamó a la comunidad que contemple acudir en el desarrollo de las fiestas patronales, a la prudencia, limitando el consumo de alcohol si se va a conducir y tener precaución ante los miles de peregrinos que tomarán la carretera, a fin de garantizar la seguridad.

Cabe destacar que durante las peregrinaciones, también familias completas se instalan en la carretera para entregar agua embotellada o alimento para los peregrinos, por lo que a este sector poblacional también se enfocará la seguridad.