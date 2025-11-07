  • 24° C
Sonora

Protestan mayos en la Secretaría del Bienestar

Denuncian irregularidades en el programa Faispiam, en el municipio de Huatabampo, donde se invertirán 23 millones de pesos

Nov. 07, 2025
Representantes de la Etnia Mayo se manifestaron en la Secretaría de Bienestar de Huatabampo, para denunciar presuntas irregularidades en el manejo de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (Faispiam).

Los manifestantes, acompañados de Abel Ramírez Torres, vocal 1 del Comité de Contraloría Social, responsabilizaron de esas anomalías al regidor Manuel Ceceña Burboa y a la funcionaria federal Juana Lara.

"Están interviniendo de manera indebida en la asignación y ejecución de las obras financiadas con dicho fondo, que contempla 23 millones de pesos en beneficio de 54 comunidades", señalaron.

"Junto con Manuel Valenzuela, presidente del Comité de Administración del citado programa, y primo de Juana Lara, han incurrido en prácticas de favoritismo y manejo discrecional de los recursos", manifestaron.

"Incluso, han intentando imponer empresas para la realización de obras", aseguraron los inconformes, que son integrantes de los subcomités de los diversos poblados, que pertenecen a la Microrregión de El Júpare.

Ramírez Torres lamentó también que no se esté cumpliendo con el Artículo Segundo Constitucional, que establece que se va a respetar la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas.

Los manifestantes exigieron una investigación a fondo y la destitución inmediata de Valenzuela, además de que tanto Ceceña como Lara sean apartados de cualquier participación en la gestión del Faispiam.

Asimismo, pidieron al delegado federal de la Secretaría de Bienestar en Sonora, Octavio Almada Palafox, que intervenga y ponga orden en la administración del programa, a fin de garantizar la transparencia y que los recursos lleguen realmente a las comunidades que más los necesitan.

