Preparan a María Isabel para injertos de piel

La joven María Isabel Morales Bracamontes recién trasladada al hospital Valleywise Health Medical Center de Phoenix, Arizona, debido a que resultó gravemente herida luego de la explosión de la tienda Waldo´s en la capital del Estado, será sometida a una segunda cirugía y hasta el momento se encuentra estable, informó el director del Centro de quemaduras en Valleywise, Kevin Foster.

Este viernes el médico especialista brindó una rueda de prensa para informar el estado de salud de la joven, quien fue trasladada vía aérea de Hermosillo hasta el hospital especialista en quemaduras, donde se informó que la expectativa es muy buena.

Hasta el momento a María Isabel, se le ha practicado una operación y este viernes se programó otra para retirar la piel quemada que ella misma tiene, y se espera que para la próxima semana se esté trabajando en los injertos de piel, y se estima que el resultado de este proceso se refleje en unas semanas más.

De acuerdo a información proporcionada por la señora Angélica Morales, tía de la joven, dijo que María Isabel, ya despertó y que abrió los ojos por un breve periodo, aunque se mantiene intubada por un tratamiento médico que está llevando a cabo por su condición. "Movió sus labios, hizo unos movimientos de cuerpo que, por ende, pues yo como familia estuve muy contenta, muy feliz. Ahorita también ya la encontré con un avance mucho mejor en su ritmo de cardíaco".

Posterior a las intervenciones se trabajará en el injerto de piel nueva para que la vaya aceptando el cuerpo de Mara Isabel y después se vendrá la rehabilitación integral y psicológica por lo que atraviesan las personas que se enfrentan a situaciones de quemaduras y de esta magnitud.

María Isabel continuará su tratamiento en el hospital Valleywise Health, mientras tanto el consulado de México en Phoenix, Arizona se ha mantenido al tanto de la situación y las necesidades que pudieran presentarse tanto para la joven como para su familia.