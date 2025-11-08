  • 24° C
Sonora

Navojoa cancela el tradicional desfile del 20 de noviembre

El Ayuntamiento dio a conocer la decisión en solidaridad por los afectados de la tragedia el 1 de noviembre

Nov. 08, 2025
Navojoa se sumó a la lista de municipios que optaron por cancelar el tradicional desfile del 20 de noviembre, como una medida de solidaridad hacia las familias afectadas por los lamentables sucesos ocurridos el pasado sábado.

A través de un comunicado oficial, el Ayuntamiento informó a la comunidad sobre la decisión, en la que también pidió comprensión a la sociedad, instituciones educativas y a todos los que participarían en el evento.

El desfile se realizaría con motivo del 115 aniversario de la Revolución Mexicana; sin embargo, ante el luto que embarga a todo el estado tras la tragedia ocurrida, se determinó su cancelación.

¿QUÉ MUNICIPIOS SE SUMARON A LA SUSPENSIÓN DE DESFILES?

"La decisión fue tomada con gran respeto y empatía hacia quienes enfrentan la pérdida irreparable de sus seres queridos", expresó la autoridad municipal.

De igual manera, municipios de la región se sumaron a la medida de suspender los desfiles programados, entre ellos Etchojoa, Huatabampo y Álamos, quienes también informaron sobre su decisión.

Las autoridades coincidieron en que esta acción representa un gesto de respeto, empatía y esperanza hacia las familias que, en la última semana, han atravesado momentos de profundo dolor y hoy necesitan comprensión y apoyo.

Edgar Coronado
